di Andrea Giannini

RIETI - Ultimo test precampionato per la Spes Poggio Fidoni oggi, 30 agosto, alle 19 con i Babadook (Prima categoria) in cui mister Donati potrà vedere finalmente la sua squadra al completo. Considerando anche il livello delle squadre in campo (gli ospiti puntano a un campionato di vertice), sarà una partita che avrà il sapore di campionato. Poggio Fidoni ai nastri di partenza, dunque, con la testa già alla prima giornata del campionato di Promozione quando ospiterà al Chiani il Tivoli 1919, candidata numero uno alla vittoria finale.



LA ROSA

Portieri : Simone Natali (’94 dalla Rufinese)

Difensori: Angelo Brucchietti (’98 confermato), Gianluca Cingolani (’87 confermato), Emanuele Colarieti (dal Capradosso), Matteo De Luca (’99 Alba Sant’Elia), Davide Ianni (’91 Grotti), Marco Massimi (’97 confermato), Valerio Mastroiaco (’99 dal Rieti)

Centrocampisti : Emiliano Basilici (2000 confermato), Matteo Colantoni (’97 dalla Rufinese), Andrea Cresta (’98 dall’Alba Sant’Elia), Davide Donati (’92 confermato), Jacopo Lucarelli (’00 dal Capradosso), Andrea Mancini (’98 dal Cittaducale), Musa (’99 dall’ Alba Sant’Elia), Daniele Perotti (’84 da Scandriglia), Diego Petrongari (’87 confermato), Mirko Tomassetti (’00 dal Capradosso)

Attaccanti : Matteo Dionisi (’88 Ardita Calcio a 5), Nicolò Di Loreto (’99 dall’ Alba Sant’Elia), Fany (’98 confermato), Andrea Gregori (’99 dall’Alba Sant’Elia), Marco Marianantoni (’99 dal Rieti), Francesco Papucci (’87 dal Cantalice).



LO STAFF

Allenatore : Marco Donati

Allenatore in seconda : Enrico Cingolani

Preparatore atletico : Antonio Reginaldi

Preparatore portieri : Lorenzo Zilianti

Dirigente accompagnatore : Massimiliano Lattanzi

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



