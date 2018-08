di Andrea Giannini

RIETI - La Spes Poggio Fidoni tra nuovi arrivi e conferme è pronta ad affrontare nuovamente il campionato di Promozione puntando sicuramente a fare meglio della scorsa stagione. Molto avanti il percorso di preparazione dei gialloverdi rispetto alle avversarie. Tre settimane di lavoro infatti dopo il match col Lecce del 24 luglio scorso. La formazione reatina, affidata al tecnico Marco Donati, ha inoltre affrontato sabato scorso, 11 agosto, Terni Est in un'amichevole che si è conclusa 0 a 0.



«Voglio ringraziare la società per avermi scelto come allenatore di questa squadra - afferma il tecnico Marco Donati - La stessa squadra che oggi vedo fare progressi di giorno in giorno. Quest’anno ci sono giovani che possono fare tanto anche in futuro e sarà compito mio farli migliorare. Nell'amichevole giocata sabato scorso ho visto progressi, soprattutto a livello fisico: i ragazzi stanno lavorando molto bene. Da pochi giorni ho la possibilità di allenare tutta la squadra dato il ritorno di alcuni ragazzi dalle vacanze, per questo non vedo l’ora di fare nuovi test».



LE AMICHEVOLI



Un punto fondamentale per la società che come visto, dopo il match con il Lecce, ha affrontato anche Terni Est, formazione che milita nella Promozione umbra. Fissate infatti altre tre amichevoli al Chiani di Poggio Fidoni: la prima venerdì 17 agosto ma ancora da definire l'avversaria. Poi altri test con due formazioni che lotteranno per vincere la Prima categoria: il primo verrà svolto sempre in casa domenica 26 agosto contro Poggio Nativo e un'ultima amichevole che si terrà giovedì 30 contro i Babadook, a pochi giorni dell’inizio del campionato, previsto domenica 2 settembre.

Martedì 14 Agosto 2018



