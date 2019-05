© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Firma autografi e sorride a chi gli chiede di scattare una foto insieme. Gabriele Di Bello, originario di Tivoli, è a Rieti per partecipare ai Play the Games di Special Olympics, ma in autunno lo vedremo protagonista della fiction “Ognuno è perfetto” con la regia di Giacomo Campiotti, regista di “Braccialetti rossi”. Con lui gli attori Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e Piera degli Esposti.Gabriele è un vulcano di energia. Ha portato alti i colori della sua squadra e dell’Italia ai mondiali di Abu Dhabi, tornando con una medaglia di bronzo. Campione nel nuoto (nei 50 metri stile libero e nei 50 delfino), è anche ballerino di hip hop.A Rieti ha avuto il suo primo approccio con l'atletica. Ha gareggiato per i 100 metri e per il lancio del peso.Si definisce un nuotatore prestato all'atletica, e si vede che si sta divertendo, come si è sicuramente divertito durante le riprese della fiction, durate sei mesi circa, tra Serbia e Croazia.Lui interpreta Rick, un ragazzo in cerca di lavoro, assunto dalla proprietaria di una fabbrica di cioccolato. Incontrerà tanti amici e l’amore per una ragazza albanese, interpretata dalla sua fidanzata nella realtà, Alice De Carlo, che lo porterà ad intraprendere un viaggio straordinario.«Il vero attore si vede dal teatro», spiega Gabriele raccontando che non voleva partecipare al casting.«Lo avevano assunto in una catena di fast food – ricorda papà Vincenzo – e per lui si prospettava un contratto a tempo indeterminato. Aveva ragionato sul fatto che il film avrebbe portato una breve fama, mentre dall’altro lato c’era un lavoro sicuro, lui ha scelto questa seconda opzione. Poi abbiamo saputo che cercavano di nuovo attori, la sua ragazza voleva partecipare al casting, lui l’ha accompagnata e così, per tutti e due, è cominciata questa nuova avventura».«Non sono diventato ricco, ma l’importante è l’esperienza, più ne facciamo e meglio è» aggiunge Gabriele.Mamma Annarita ha scritto un libro su Gabriele, “Va bene così”, che uscirà tra un mese. Vuole dare consigli ai genitori che si trovano nella sua stessa situazione.«Mio figlio – dice la donna - sta bene in mezzo a tutti. Quando ballava faceva parte di un gruppo di ragazzi senza disabilità, nel nostro team c’è integrazione, l’importante è non ignorarli. Incontri come questo di Rieti sono utili anche a chi non ha disabilità, per crescere e capire che spesso ci si lamenta per stupidaggini. Si cominciano invece a considerare le cose veramente importanti per la vita».