RIETI - Ancora specchi parabolici rotti a Stimigliano ed è la seconda volta nel giro di poco tempo. Il sindaco Franco Gilardi, sul proprio profilo Facebook ha pubblicato due foto e una nota che recita testualmente: «queste due foto dimostrano per la seconda volta atti vandalici che potrebbero contribuire a non garantire l'incolumità pubblica e privata.Con la tranquillità che mi caratterizza vorrei far notare ai protagonisti di tale gesto che hanno messo in pericolo anche i loro familiari e soprattutto se stessi perché se ad un incrocio il conducente non riesce ad avere una maggiore visibilità potrebbe investire chiunque. Solo per essere chiari buona giornata».Il sidnaco ha poi aggiunto: P.S. Questi gesti così puerili non servono per dimostrare la propria esistenza, evitiamoli grazie. Ci conto! ».Gli ennesimi episodi di specchi rotti arrivano dopo quelli già avvenuti a Poggio Catino, Montasola, Casperia e appunto Stimigliano dove non è la prima volta che accade.