IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 25 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quattro milioni di euro per un progetto che cambierà il volto della città. Finisce sottoterra la rivoluzione della viabilità reatina, con un progetto di sottopasso in viale Maraini pronto a sbarcare sui tavoli delle varie commissioni comunali per avviare l’iter realizzativo. Ritorna così in auge una vecchia idea, nata a metà degli anni ’80, ma che non si era mai concretizzata per mancanza di fondi.Ora parte di quei soldi dovrebbero arrivare dalle Ferrovie dello Stato, pronte a finanziare la rimozione di ogni singolo passaggio a livello con 660 mila euro. Gli accordi tra il Comune e la società ferroviaria sono già in fase avanzata, con un’ulteriore riunione che si è svolta giovedì scorso a Roma e alla quale ha partecipato il consigliere delegato al traffico di Rieti, Moreno Imperatori, insieme ad altri tecnici.La realizzazione del sottopasso - lavori stimati in tre anni - cambierebbe il volto della città e intorno alla quale ruotano tante e importanti decisioni sul traffico cittadino, a partire dalla possibile inversione di marcia dei viali.