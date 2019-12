RIETI - Il Comune vuole realizzare il sottopasso di viale Maraini ma vuole farlo a costo zero, senza sborsare un solo euro.



Per questo ha chiesto a Rete ferroviaria italiana (Rfi, ndr) di ridurre il numero dei passaggi a livello da eliminare - in tutto sono nove tra città e frazioni - in maniera tale da dirottare poi le somme risparmiate (di media 650mila euro a passaggio a livello) tutte nella costruzione del complesso sottopasso ferroviario di viale Maraini, vero nodo della viabilità cittadina ormai da decenni. Come andrà a finire?



