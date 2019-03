RIETI - Capannelli di gente e curiosi in sfilata per la rimozione con il carro attrezzi di autovetture in divieto di sosta intorno alla statua della Lira, a piazza Cavour, nel quartiere Borgo. Un punto dove da sempre la sosta selvaggia su entrambi i lati della sede stradale restringe il passaggio a tal punto da impedire il transito di autobus o automezzi di maggiore ingombro rispetto ai normali veicoli.



Quello che in pratica è accaduto nel pomeriggio odierno. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della squadra Volante della Questura di Rieti unitamente a quelle della Polizia municipale che, dopo aver affibiato i verbali di multa, ha proceduto con la rimozione di tre vetture.



Non è la prima volta che in zona si verificano simili episodi che necessitano poi dell'intervento della polizia locale (e del carro attrezzi) per risolvere il problema. Ultimo aggiornamento: 19:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA