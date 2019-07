RIETI - Torna la sosta a pagamento in tutto largo Bachelet. All'inizio del 2016 la giunta Petrangeli aveva imposto alla Saba lo stop del ticket alle 17 per favorire la presenza di un'area di sosta libera a ridosso del centro e incentivare chi voleva far comprere nei negozi di via Roma, via Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele II.



Ora la giunta Cicchetti, senza troppo strombazzare il provvedimento, ha deciso che si tornerà a pagare la sosta fino alle 19 e 30.



