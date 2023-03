Il sopralluogo al “Manlio Scopigno”: struttura in via di estinzione. I consiglieri di opposizione. «Situazione disastrosa» Vedi la fotogallery

RIETI - C'era una volta lo stadio "Manlio Scopigno". Potrebbe essere questo l'incipit ideale per chi volesse scrivere un libro sugli ultimi mesi dell'impianto sportivo reatino, quello che fino a qualche anno fa era considerato il terzo stadio d'Italia dopo l'Olimpico e il Flaminia, quello che negli anni Duemila è stato ampiamente il più apprezzato dalla Nazionale Italiana Under 21, quello che dal '97 a oggi ha visto il Fc Rieti barcamenarsi tra l'Eccellenza e la serie D, fino alla sparizione dell'estate scorsa.

Il degrado. Oggi, 3 marzo, a distanza di nove mesi dall'ultima gara ufficiale giocata nel suo interno, lo stadio "Manlio Scopigno" è stato riaperto per consentire ai consiglieri comunali di opposizione, Emiliana Avetti, Paolo Bigliocchi e Gabriele Bizzoca, di effettuare un sopralluogo insieme al dirigente Emiliano Di Giovambattista, l'assessore allo Sport Chiara Mestichelli e l'assessore alle Manutenzioni Fabio Nobili.

Entrando nella zona degli uffici, la prima cosa che è apparsa evidente a tutti è stata la mancanza di utenze: niente luce, niente gas, solo acqua ripristinata in estate da Aps per tentare di recuperare, seppur in extremis, il manto erboso. Quello stesso manto erboso che oggi è praticamente inutilizzabile, se non dopo una forte rigenerata. Desolante, quanto avvilente, constatare l'immondizia lasciata a bordo campo, le panchine cadenti e la tanta sporcizia lasciata all'interno dei locali spogliatoi, dove per lo meno non c'è stata devastazione da parte di ignoti, ma che necessitano di una ristrutturazione per recuperare caloriferi, docce e appendiabiti.

I commenti. "Abbiamo trovato quello che ci aspettavamo di trovare - ammette Emiliana Avetti (Pd) - Questo stadio è un bene bene pubblico, della collettività, un gioiello lasciato a se stesso e abbandonato. Il manto erboso è assolutamente da rifare: vediamo il Comune come intenderà intervenire perché c'è bisogno di un investimento importante. La delibera dello scorso 3 febbraio? Una scatola vuota perché sperare che oggi, in queste condizioni, un privato possa decidere di investrire su questo impianto è impossibile".

A rincarare la dose ci pensa Paolo Bigliocchi (Pd): "Non ci sono molte scelte: o si trovano finanziamento esterni oppure bisogna che in bilancio preventivo mettano soldi necessari per ripristinare l'impianto. L'amministrazione comunale ha per lo meno l'obbligo morale di rimetterlo in piedi, ma in questo momento il problema vero sono le tempistiche: siamo lontani dall'avere un'idea precisa su cosa fare e su chi lo farà. Mi aspetto che il Comune ci dica i costi, dove trovare i soldi e soprattutto i tempi entro i quali riaprirlo all'utilizzo. Mancando anche le utenze diventa difficile pure avviare i lavori: siamo ancora in una fase onirica rispetto a quelle che sono le problematiche reali, ma questo è il momento di dare risposte precise e noi dell'opposizione dovremo cercare di dare una spinta, uno sprone. Paradossalmente - conclude Bigliocchi - sarei tentato di fara una richiesta di certificato di esistenza in vita della giunta perché in verità non vediamo niente in nessun campo".