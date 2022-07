Rieti, due giovanissime soccorse dai vigili del fuoco

RIETI - La squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta, poco dopo la mezzanotte, per un'articolata operazione di soccorso a persona presso il torrente Farfa - località Collericcio - nel territorio del Comune di Montenero Sabino. Qui, due minorenni, durante un'escursione in mountain bike, iniziata nel tardo pomeriggio, si sono ritrovati improvvisamente in seria difficoltà a seguito dell'infortunio alla gamba di uno dei due. Impossibilitati a proseguire, nonchè presa coscienza di aver perso l'orientamento anche a causa del sopraggiungere del buio e del maltempo, hanno allertato autonomamente i soccorsi. Grazie all'utilizzo di strumentazioni di geolocalizzazione e con il costante supporto della Sala operativa del comando di Rieti, la squadra dei vigili del fuoco li ha individuati e soccorsi in un contesto operativo reso particolarmente critico dai luoghi impervi, dal buio e dal sopraggiungere di un violento temporale. I due giovani, dopo essere stati condotti in luogo sicuro, sono stati poi affidati alle cure del 118. Dai primi momenti, sul posto, anche i carabinieri del Norm di Poggio Mirteto.