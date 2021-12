La Smile Orchestra domenica alle 18 al teatro Flavio Vespasiano

RIETI - Fare del bene ascoltando buona musica. È l’intento del Rotary Club di Rieti, che organizza il concerto di Natale con un occhio verso i più svantaggiati. «Per il Rotary la solidarietà è sempre il fine ultimo - dice il presidente Sandro Boschetto - e in questi mesi ci siamo sempre focalizzati soprattutto sui più giovani, come supporto alle scuole. Per questo concerto abbiamo voluto unire l’alta qualità musicale con l’attenzione ai ragazzi con disabilità: tutto il ricavato sarà devoluto al Team di Rieti di Special Olympics. Invitiamo tutta la città a partecipare per dare una mano a questi ragazzi».

Domenica alle 18 salirà sul palcoscenico del teatro Flavio Vespasiano di Rieti la Smile Orchestra diretta dal maestro Catalin Montanaro. La formazione è quella di una tipica swing orchestra anni ‘40, con un repertorio sull’era dello Swing, con le composizioni di maestri come Glenn Miller, Benny Goodman e Duke Ellington. Un’orchestra che ha saputo farsi notare con esibizioni in iniziative patrocinate dai ministero della Cultura e della Difesa, dal Parlamento Europeo o dalla Commissione Europea.

I biglietti sono già disponibili sul portale Vivaticket o nei punti vendita: BeachClub di viale Liberato di Benedetto e Maistrello in via delle Orchidee a Rieti, e alla tabaccheria “Gioco e Fumo” in piazza Giuseppe Verdi 1 a Tarano.