Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia all'origine del sinistro che si è verificato lungo la Salaria per L'Aquila, tra Sella di Corno e Rocca di Corno. Il conducente di un'autovettura, una Smart, ha improvvisamente perso il controllo della guida mentre procedeva in direzione L'Aquila finendo fuori strada per poi capovolgersi su un fianco.L'uomo è rimasto ferito non in maniera grave e soccorso dal personale medico-sanitario del 118 per alcune alcune contusioni riportate. Sul posto è intervenuta anche la squadra di vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta unitamente per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area e una pattuglia dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito per l'accertamento della cause del sinistro e la gestione della viabilità.Rallentamenti per il traffico veicolare essendo stato necessario temporaneamente l'utilizzo del senso alternato di marcia.