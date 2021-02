RIETI - Gli acquisti di skipass stagionali e giornalieri sono già cominciati da giorni, segno della tangibile fame di sci che si vive guardando al Terminillo, in una delle annate nevosamente più copiose dell’ultimo decennio. Da domani, dunque, la società “Funivie del Terminillo” darà corso alla riapertura degli impianti, così come deliberato nei giorni scorsi dal comitato tecnico scientifico per le regioni in zona gialla, in accordo con i protocolli di sicurezza indicati dalla conferenza delle Regioni.

Ad essere fruibili saranno quindi le canoniche piste e gli impianti del versante di Pian de’ Valli, dal tappeto della Mezza togo alla Quadriposto (pista Giusti), passando per le Carbonaie e la Cardito Sud, mentre la pista Cinzano rimarrà chiusa a causa del rischio di valanghe. A restare chiusa sarà anche la Funivia del Terminilletto, in questo caso per via delle norme Covid, che ne consentirebbero il funzionamento soltanto con capienza dimezzata.

Le linee guida emanate dalla conferenza delle Regioni per consentire la riapertura degli impianti prevedono infatti, preliminarmente, l’uso obbligatorio delle mascherina e l’obbligo per il gestore di favorire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le situazioni nelle quali possa verificarsi il rischio di assembramento, oltre ad un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili.

Nel caso delle seggiovie presenti al Terminillo, la portata massima sarà invece consentita al 100 per cento della loro capienza, ma con l’uso obbligatorio della mascherina chirurgica anche eventualmente e opportunamente utilizzata inserendola all’interno di strumenti (come ad esempio la fascia scalda-collo) che ne facilitino l’utilizzabilità. Al momento il Lazio resta dunque in zona gialla, ma l’indice di contagio che rischia di sfiorare l’uno per cento potrebbe portare nuovamente la Regione in zona arancione, vanificando cosi di fatto la riapertura degli impianti.

Nel frattempo però, fra i tanti che in questi giorni si sono recati alla biglietteria a ritirare gli skipass, il gestore ha rinnovato gratuitamente lo stagionale a coloro che ne avevano acquistato già uno lo scorso anno, ma che non erano stati poi in grado di utilizzare a causa della totale assenza di neve.

