RIETI - Il 24 agosto i comuni di Accumoli, Amatrice e Cittareale si preparano a commemorare i defunti in occasione del terzo anniversario dal sisma.Il vescovo di Rieti Domenico Pompili sarà presente dalla sera del 23 agosto presso Illica di Accumoli dove alle ore 21.15 inizierà una "serata di pace", dopo la mezzanotte, il 24 agosto, ritrovo presso il palazzetto dello sporto dove all'1.30 inizierà la veglia di preghiera e a seguire la processiona fiaccolata lungo Corso Umberto I. Alle 3,36 la lettura dei nomi delle vittime del sisma al rintocco delle campane e alle 4.00 la preghiera finale presso il monumento del Parco Minozzi.La mattina del 24 agosto, sempre il Vescovo Pompili alle ore 11 presiederà la santa messa ad Amatrice presso il palazzetto dello sport (diretta tv Rai 1) e ad Accumoli alle ore 17 si svolgerà la Celebrazione eucaristica presso l'area Sae.Vista l'ordinanza di totale chiusura delle attività commerciali per l'intera giornata (00.00/24.00), il Comune di Amatrice con la collaborazione della Croce rossa, Caritas, Asd Amatrice e Pro loco Amatrice, garantiranno un piccolo "ristoro" a chi non sarà provvisto (acqua e panino), invitando in ogni caso chi giungerà ad Amatrice a provvedere autonomamente.Confermata «la volontà espressa dai familiari delle vittime del sisma di avere, da parte di giornalisti e politici, la giusta discrezione non partecipando alla cerimonia della notte dell’anniversario, e di attendere dunque la Santa Messa del 24 agosto alle ore 11».Il 24 agosto alle 17, Cittareale ricorderà con la santa messa presso Sasm Silvestro, Sabatino Giamogante, cittarealese vittima del sisma del 24 agosto 2016.