"Sinibaldi, non giocare con la nostra passione". Gli striscioni del Cur affissi in città e allo Scopigno: "Via dal nostro stadio"

RIETI - "Sinibaldi fai attenzione, non giocare con la nostra passione". Firmato: Cur, Commando Ultrà Rieti. Lo striscione, affisso domenica 25 giugno dai tifosi organizzati che sostengono la Nuova Rieti Calcio, sulla passerella in legno che collega piazza San Francesco con il lungo fiume Bellagamba, oltre ad avere per destinatario il sindaco, è un monito piuttosto chiaro e inequivocabile affinché lo stadio "Manlio Scopigno" - affidato temporaneamente al Fc Rieti 1936 - venga assegnato alla società di proprietà di Federico Dionisi, che quest'anno ha vinto il campionato provinciale di Terza categoria.

Contestualmente a quel lenzuolo visto e letto dai tanti reatini (sportivi e non) che domenica, in occasione della Processione dei Ceri di Sant'Antonio da Padova, hanno affollato le vie cittadine e in particolar modo il ponte romano, nella notte ne è stato affisso un secondo sulla cancellata d'ingresso dello stadio stesso, nel quale il concetto è stato rafforzato senza sè e senza ma, visto che quel "Via dal nostro stadio" indirizzato al club di Marzio Leoncini sta lì a rivendicare un qualcosa per il quale ora si è inserito anche l'Amatrice calcio di Tito Capriccioli, che vorrebbe utilizzare l'impianto reatino per giocare le proprie gare interne del prossimo campionato regionale di Eccellenza.

Insomma, da brutto anatroccolo, abbandonato nel degrado e poco appetibile per come era stato lasciato dall'ultima gestione, a "oggetto dei desideri" di tre società di calcio, due delle quali (Fc Rieti e Nuova Rieti Calcio) hanno da tempo manifestato l'interesse nel volerlo gestire e la terza (l'Amatrice, appunto) che ne chiede "in punta di piedi e senza disturbare" un utilizzo commisurato alla necessità stagionale, in attesa che il sintetico del "Tilesi" (attualmente in rifacimento proprio per un adeguamento a categorie superiori alla Promozione) torni a essere fruibile.

Come verrà dipanata la questione? Sinibaldi e la giunta comunale riusciranno a esaudire le richieste di tutti? Ma soprattutto: come verrà gestito lo stadio "Manlio Scopigno"? In base alle necessità che di volta in volta si porranno dinanzi ai tre club appartenenti alla città e al territorio provinciale o affidandolo a una delle due società che ne hanno fatta esplicita richiesta? Una bella patata bollente per il primo cittadino...