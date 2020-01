RIETI - L’incontro urgente al sindaco Davide Basilicata sono ora in tre a chiederlo, tutti insieme. Considerato che ogni singola richiesta non è stata neppure presa in considerazione, ora i partiti di maggioranza che lo sostengono - Lega Salvini premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia - hanno deciso di marciare uniti.



Basilcata, d fatto, è ora “commissariato” dalla sua stessa maggioranza.



