RIETI - Nel mezzo delle zone più segnate dal Covid-19, l'ex Npc Rieti Simone Tomasini, guardia della Novipiù Casale e bergamasco di Caravaggio, cittadina alle porte del capoluogo, è rimasto bloccato nel Monferrato, un altro territorio alle prese con questa emergenza coronavirus fin dall'inizio. La provincia di Bergamo ha pagato il prezzo più caro a livello di vittime e Tomasini a "Il Messaggero" racconta come sta vivendo questi momenti lontano da casa.

«Anche qui in provincia di Alessandria il problema è serio, il numero dei contagiati è alto, certo non è come da me a Bergamo, dove la situazione è tragica. Ci sono Alzano e Nembo, dove il numero delle vittime è assurdo, c'è molta paura per gli anziani, siamo tutti in casa ma ovviamente non si vive bene così - afferma la guardia di Caravaggio, che rivela anche la sua esperienza - Io a marzo ho avuto per due giorni una leggera febbre, che poi mi prende spesso, e così sono stato in quarantena in via precauzionale in accordo anche con la società. Proprio per questo non sono tornato a casa dalla mia famiglia, ma è stata la decisione più che giusta».

Numeri agghiaccianti, con il contagio che in quelle zone non vuole sentirne di fermarsi, difficile dunque anche per Tomasini parlare di un pronto ritorno alla normalità: «Inutile tutta questa fretta, dopo quello che è successo, come è inutile parlare anche di pallacanestro e di ritorno in campo. Credo che ci vorrà ancora parecchio, impensabile inoltre farlo senza pubblico: noi e le società abbiamo bisogno dei nostri tifosi, giocare a porte chiuse nel basket non avrebbe molto senso».

Anche Simone, da buon bergamasco, lo scorso 19 febbraio partecipò ad Atalanta - Valencia, ottavo di finale di Champions e vero appuntamento con la storia, per molti fu l'inizio dell'espandersi del contagio: «Anche per me è stato un evento chiave, certo non posso dire che sia partito tutto da lì, però c'erano 45mila tifosi... - racconta il forte esterno in forza alla Junior Casale - Ora bisogna rimanere a casa, continuo a fare qualche esercizio per tenermi in forma, giocando alla play e guardando serie mi distraggo un po'».

