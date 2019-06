© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà Casale Monferrato la nuova destinazione di Simone Tomasini. L'ex guardia della Zeus Npc, che qualche giorno fa ha salutato Rieti via social, è stata ufficializzata dalla Junior Casale sul proprio sito.Si accaserà dunque nel Monferrato, dove riabbracerà il coach Ferrari, suo allenatore già a Legnano, che dopo la conferma di Martinoni si trova già a buon punto nel mercato. Nei giorni scorsi Tomasini era stato sondato anche da Trapani e Tortona, ma probabilmente per il buon esito della trattativa è stato decisivo il contributo del tecnico Ferrari, grande estimatore della guardia di Caravaggio.Queste le prime parole della guardia bergamasca: «Ho sempre reputato la Junior Casale una società seria ed ambiziosa, con un grande seguito, e da avversario non è mai stato facile giocare in quel clima. Mi aspetto una stagione positiva sia dal punto di vista personale, ma soprattutto dal punto di vista collettivo sperando poi di raggiungere gli obiettivi e migliorarmi come giocatore. Sono pronto per questa avventura, cercherò sempre di dare il massimo».