IL SALUTO DI TOMASINI

RIETI - Simone Tomasini saluta Rieti. Ad annunciarlo è stata proprio la guardia bergamasca, attraverso il suo profilo Instagram, qualche minuto fa. Giunto a Rieti lo scorso anno, Tomasini è stato fondamentale per il raggiungimento dei quarti di finale, a suon di prestazioni importanti, che hanno accesso l'attenzione di molte società sul giocatore originario di Caravaggio. Una scelta dolorosa, come dichiarato dallo stesso giocatore nel lungo post, che ha ringraziato la società, in primis il presidente Cattani, il tecnico Rossi, il diesse Martini e ovviamente il pubblico reatino, per l'affetto ricevuto, chiarendo che Rieti sarà sempre un posto speciale. Una tappa fondamentale per la sua carriera, dunque, ma non è ancora chiara la nuova destinazione: nei giorni scorsi c'era stata la proposta di Trapani, che aveva offerto alla guardia un biennale.«Eccoci qua, è arrivato il momento dei saluti. Spiegare cosa sia stata Rieti per me non è facile. Un anno fa ho deciso di seguire l'istinto perché volevo provare il brivido di giocare al PalaSojourner ed esserne protagonista. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa e questo è grazie a tutte le persone di Rieti, alla società, alla squadra e allo staff. Tutto questo perché la NPC è davvero una grande Famiglia. Ho passato un anno emozionante, pieno di gioie e tante soddisfazioni. Abbiamo costruito tutti insieme un percorso fantastico e abbiamo cercato di realizzare il nostro sogno più grande. Oggi però quell'istinto che mi portò a Rieti mi porta a fare una scelta diversa. Ho bisogno di intraprendere un percorso nuovo. Non chiedo di capirmi, ma di supportarmi perché avrò sempre bisogno del vostro tifo. Non immaginate quanto mi dispiaccia lasciare Rieti e la sua gente, ma credo sia giusto così. Grazie a Peppe che avrebbe voluto tenermi ad ogni costo e che spero abbia capito le mie motivazioni. Grazie a Gianluca e Ale che mi hanno dato fin da subito fiducia, supportandomi anche e soprattutto quando ho fatto male o quando non ero al top della mia forma. Ma soprattutto GRAZIE a tutti i tifosi. Grazie a tutto il palazzo. Vi porterò sempre con me. Rieti per me non sarà mai un posto come gli altri, sarà per sempre nel mio cuore e sarà sempre un po’ anche casa mia. In bocca al lupo, Ragazzi. Forza Rieti, Forza NPC. DAJE MO».