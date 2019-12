RIETI - Vivaio continua a dare buoni frutti: ha riaperto i battenti la storica trattoria di Ponte Crispolti. Si chiama “Simone-La Riserva dei sapori” e a gestirla sarà il giovane Simone Sampalmieri, che insieme a mamma Patrizia e col sostegno della moglie Aurora ha lasciato un posto fisso per misurarsi con un’impresa propria, proponendo la cucina genuina del proprio paese, Poggio Bustone, in uno degli angoli più belli della Riserva dei Laghi, campagna piena ma non troppo distante dalla città.



Per avviare la sua trattoria-pizzeria Simone ha fatto tutto il percorso presso il Vivaio, dal business plan all’uso dei social. La sua è la quinta attività aperta da settembre ad oggi grazie al sostegno di Vivaio.

Vivaio, ricordiamo, è un servizio a supporto della creazione d’impresa promosso dalla Fondazione Varrone. Si trova a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele 17 D. E' aperto il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30 e il mercoledì dalle 9,30 alle 13,30. Telefono 0746-268160.

