RIETI- Simone Pezzotti, dopo un percorso di crescita nelle giovanili del Rieti, è approdato da under nell'Eccellenza abruzzese con l’Amiternina. Il centrocampista classe ’99 ha firmato anche un gol contro il Migliaccio. Il futuro sembra essere di nuovo reatino, ad Amatrice in Prima categoria.«Ho giocato in Eccellenza con l’Amiternina, dove ho trovato un ambiente favorevole sia dal punto di vista calcistico che nei rapporti umani. Abbiamo iniziato la preparazione atletica il 31 luglio con un po’ di problemi e anche per questo la squadra non ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Nonostante ciò il club è riuscito a vincere per la prima volta nella storia calcistica la Coppa Italia di Eccellenza».«Dopo una presenza nel Rieti in serie D (Coppa Italia) nella stagione 2017/18, sono approdato nell'Amiternina dove ho passato una stagione da protagonista piena di emozioni che hanno arricchito la crescita personale».«Non è stato difficile, perché ho trovato un’ambiente accogliente e per questo ho potuto conoscere molti amici. Sia i compagni di squadra che lo staff sono stati molto presenti».«Tutti i compagni di squadra, lo staff e la società che mi hanno accolto favorevolmente, in particolare Luca Romano e Domenico di Alessandro».«Stare all’ombra di mio padre è una bella responsabilità anche perché nel calcio reatino ha dato tanto sia da calciatore che da allenatore. Mi ha sempre detto di portare rispetto a tutti, essere umile e apprendere il più possibile da tutti: queste tre caratteristiche sono fondamentali per un calciatore. Papà mi aiuta sempre e cerca di darmi dei consigli soprattutto dopo le partite dicendomi quali sono le cose giuste e quelle sbagliate così posso migliorare partita dopo partita«Pirlo, perché è un giocatore unico per le sue caratteristiche tecniche, fantasioso ma allo stesso tempo molto intelligente calcisticamente».«Credo quella dell'Amatrice, sperando di apprendere il più possibile dalle persone più esperte e disputare una stagione positiva anche per la società».