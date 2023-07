Simone Pezzotti “sposa” il Fc Rieti. «Per un reatino è un onore indossare questa maglia»

RIETI - Simone Pezzotti è un nuovo calciatore del Fc Rieti. Dopo cinque anni vissuti con la maglia del Cantalice addosso, il centrocampista reatino ha scelto di "tornare a casa" vestendo nuovamente quell'amarantoceleste con cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio, rinverdendo una tradizione locale esistente tra il Rieti e la famiglia Pezzotti: il padre Tonino (giocatore e allenatore), lo zio Dino (giocatore, allenatore e team manager) e il cugino Lorenzo (giocatore e allenatore) esattamente come lui, si sono avvicendati, negli anni, nell'entourage tecnico e organizzativo del club e per Simone - che peraltro avrà una duplice veste sostenendo la parte atletica del settore giovanile - non è altro che un dejavu.

La nota del club

Fc Rieti 1936 è lieta di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Simone Pezzotti.

Il centrocampista reatino, 24 anni, è cresciuto calcisticamente nella cantera del Fc Rieti, ha svolto tutta la trafila giovanile con la maglia amarantoceleste addosso e nella stagione 2017/'18 era nella rosa della prima squadra allenata da Carmine Parlato, che il 29 aprile 2018 conquistò la promozione in serie C, esordendo anche in Coppa Italia.



Successivamente Pezzotti ha giocato in Eccellenza con l'Amiternina, poi un anno ad Amatrice e ben cinque a Cantalice, dove ha conciliato il calcio giocato all'altra sua passione: studiare per diventare allenatore.

Laureando Isef, ha da poco conseguito il patentino Uefa B e sarà parte integrante anche del settore giovanile, dove insieme a Nicola Casciani, curerà l'aspetto atletico delle due formazioni Giovanissimi.



«Per un reatino giocare con questa maglia e questi colori è un motivo di orgoglio e di vanto.

So cosa significa indossare l'amaranto e il celeste e non vedo l'ora di assaporare il brivido e l'emozione di entrare allo stadio "Manlio Scopigno". Dopo cinque stagioni vissute a Cantalice, dove lascio tanti amici e tante persone fantastiche, la chiamata della società mi ha dato quella scarica di adrenalina che mi ha fatto decidere in pochissimo tempo. Ringrazio la proprietà per la fiducia duplice che ripone in me, ringrazio la dirigenza della Polisportiva Cantalice che mi ha sempre trattato come un figlio, come 'uno di loro', però è fisiologico che ogni tanto servono nuovi stimoli e nuove esperienza. Mi porterò dietro il bagaglio di conoscenze e di sensazioni vissute fino ad oggi e darò tutto me stesso affinché Fc Rieti possa lottare e raggiungere gli obiettivi prefissati».