RIETI - Il Cantalice di mister Simone Patacchiola fa bene tutto il giorno di andata poi infortuni e squalifiche compromettono il cammino dei biancorossi. Dopo le parole del presidente Sandro Ciogli, ecco quelle del tecnico.«È stata una stagione dai due volti. Abbiamo svolto una prima parte di campionato ottima, mentre la seconda molto altalenante. Ciò è stato dovuto sicuramente ai molti infortuni, vedi per esempio quelli di Santarelli, Beccarini, Agnesi e alle squalifiche come quella di Monaco che tra Coppa Italia e campionato è mancato otto gare. È venuto meno anche l’aiuto di Salvi che per divergenze con la società non ha più fatto parte del gruppo. Quando perdi così tanti giocatori di esperienza è quasi naturale andare in difficoltà. Non credo che la Coppa Italia abbia compromesso il prosieguo della stagione in campionato. Siamo rimasti in vetta per molto tempo, siamo stati anche a +8 dalla Tivoli che poi ha vinto il campionato».«Trasparente dall’inizio alla fine. Ho sempre detto ciò che penso in faccia e questo ha portato a instaurare con loro un ottimo rapporto, anche di rispetto reciproco. C’è sempre stato una divisione dei ruoli ma considerando anche la categoria non sono mai stato un sergente di ferro. Non è nel mio carattere, sono sempre aperto al dialogo. Forse i ragazzi non hanno avuto un bel rapporto con la società».«A giorni la società si riunirà per decidere il futuro e in base a ciò che deciderà vedremo come impostare la prossima stagione. Il mio futuro è dato da ciò che deciderà il club, io non mi tiro indietro però credo che la dirigenza dovrà essere ambiziosa come lo è stata nella stagione appena conclusa. Abbiamo dimostrato di essere competitivi e dovremmo fare ciò anche in futuro. Se grazie ai calciatori, a me e a tutta la dirigenza siamo arrivati al quinto posto gli obiettivi dovranno essere quelli di migliorarci».«Devo fare pubblicamente i complimenti agli under che abbiamo avuto durante la stagione. A volte sono stati anche trainanti per i ragazzi più "vecchi". Hanno affrontato la stagione in modo serio e convincente, da Tiengo a De Gennaro, da Mattei a molti altri. Sono stato molto contento».