Morte di Silvio Berlusconi: corteo virtuale di cordoglio a Rieti e in Sabina. Tra foto, ricordi e aneddoti

RIETI - La morte di Silvio Berlusconi, in provincia di Rieti, soprattutto tra i politici del territorio, rievoca ricordi e reazioni di cordoglio. Dal capoluogo alla Sabina il corteo virtuale per la scomparsa del Cavaliere è interminabile. Ci sono rappresentanti di Forza Italia e istituzioni che non hanno mancato di condividere memorie e commenti.

La presidente della Provincia e sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo ha sottolineato come Berlusconi sia stato a suo avviso “leader europeo, grande comunicatore, amante e garante della libertà e protagonista indiscusso della storia del nostro Paese. Alla famiglia e ai cari di Silvio Berlusconi, al suo partito, ai colleghi amministratori, ai tantissimi militanti e alla comunità tutta di Forza Italia le mie personali e sentite condoglianze”.

Per Stefano Petrocchi, già sindaco di Casperia e attualmente presidente IV Comunità montana Sabina di Poggio Mirteto, Silvio Berlusconi “ha fatto sognare, ha deluso, non si è mai arreso. Un guerriero, un vincente. Decisivo sempre. Amato, odiato. Fino all'ultimo è stato presente nella vita del Paese. Chi lo odiava, lo ha cercato quando si dovevano fare i governi di responsabilità nazionale, e in quei momenti diventava uno statista. Tra ipocriti e voltagabbana, è rimasto sempre dalla stessa parte, senza mai tirarsi indietro, nemmeno nei momenti più difficili della sua vita pubblica e privata.

Un onore – ricorda Petrocchi - aver potuto stringergli la mano e aver potuto scambiare un po' di ore con la sua persona, simpatica, cordiale e carismatica come nessuno”.

Nel secondo comune della provincia di Rieti, Luigi Di Berardino, coordinatore del circolo Forza Italia di Fara Sabina insieme agli iscritti e rappresentanti politici si dice “addolorato. Nulla sarà più come prima. L’uomo, il politico e lo statista sono stati il motore trainante e l’anima del centrodestra italiano dal 94 ad oggi, Silvio ha cambiato di fatto la storia e la concezione della politica nazionale. La libertà è sempre stato il suo grido, la moderazione e l’amore per il nostro Paese il suo stile”.

Sergio Pirozzi, già sindaco di Amatrice ed ex consigliere regionale, ricorda che “quando mi candidai presidente alle Regionali del Lazio ci punzecchiamo un po’, voleva farmi ritirare ma io gli risposi pubblicamente (e privatamente in un incontro) che avevo una parola sola e che per rispetto dei tanti che mi avevano sostenuto non l’avrei fatto. Lo apprezzò, come io ho apprezzato la tanta solidarietà (anche senza pubblicità) che Fondazione Milan e Berlusconi in prima persona fecero per Amatrice”.