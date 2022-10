Il giallo di Silvia Cipriani, prelievi del Dna per lo zio Leonino e il cugino Francesco

RIETI - Prelievi del sangue per gli accertamenti necessari al Dna e impronte digitali, finalizzate ai riscontri tecnico scientifici che si stanno effettuando sulla Fiat Panda di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77 anni scomparsa dalla frazione di Cerchiara lo scorso 22 luglio.

Oltre ad essere stati a lungo interrogati, il fattore della donna, lo “zio Leonino”, e il cugino Francesco, sono stati sottoposti dai tecnici della squadra Mobile ad accertamenti specifici, tendenti al prelievo del loro dna e delle loro impronte digitali.

Lo ha rilvelato questa mattina il cugino di Silvia Cipriani, Francesco, intevistato dall'inviata della Rai - Roberta Spinelli - della trasmissione “Storie italiane” condotta da Eleonora Daniele.

I due - Leonino e Francesco - sono stati inoltre tenuti inizialmente nella stessa stanza per quasi un'ora, poi condotti in due am ienti diversi, dove hanno avuto inizio gli interrogatori di ciascuno. Quello di Francesco durato quasi tre ore, mentre zio Leonino è uscito dalla Questura alle 20.