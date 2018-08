RIETI - La Provincia nei giorni scorsi ha provveduto a inviare una comunicazione a tutti i 73 Comuni reatini, allegando una scheda tipo di rilevazione danno, per la ricognizione dello stato di salute delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche.



Tale ricognizione è stata disposta il Ministero delle Infrastrutture, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche a seguito del drammatico evento del crollo del ponte Morandi a Genova, per avere un quadro delle infrastrutture pubbliche che necessitano interventi urgenti in relazione alle particolari condizioni di criticità strutturale, indicando le priorità per la loro messa in sicurezza.



Il Ministero, che ha chiesto alle Province di svolgere un ruolo di coordinamento dei Comuni affinché vengano raccolte le informazioni tecniche per i manufatti di loro competenza, ha individuato quale termine ultimo per l’invio delle informazioni richieste il primo settembre prossimo.



In considerazione del poco tempo a disposizione, d'intesa con Anci e Upi, è stata predisposta una scheda sintetica di rilevazione del danno contenente tutte le informazioni utili a inquadrare il livello di ammaloramento e di degrado.

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



