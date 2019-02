© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti-Sicula Leonzio è un match molto delicato in chiave playout. La situazione Matera, ad un passo dall’esclusione dal campionato, potrebbe cambiare molto in ottica classifica e allora ecco che la posta in palio si fa ancora più alta. Tutti i risultati conseguiti contro i lucani si annullerebbero e le sorti del girone C sarebbero stravolte, con la Sicula Leonzio che avrebbe ben sei punti in meno in classifica (avendo vinto entrambe le partite col Matera). Andrebbe meglio al Rieti con “soli” 3 punti in meno (visto che all’andata con i lucani aveva perso).L’unico precedente tra le due compagini sorride al Rieti: era la gara d’andata all’Angelino Nobile, il 13 ottobre scorso, e i laziali si imposero in terra siciliana, per 1-0, con gol di Pepe al 68’.L’ex di turno è Francesco ‘Ciccio’ Giunta, l’anno scorso protagonista della cavalcata trionfale dei laziali in serie C con 26 partite giocate e 4 gol messi a segno. Quest’anno alla Sicula Leonzio ha giocato soltanto in 5 occasioni, due delle quali da titolare.Il giocatore più rappresentativo è Juanito Gomez, il pupillo di Vincenzo Torrente che lo lanciò a Gubbio nel biennio 2009-2011, quello dello storico doppio salto dalla C2 alla B. Juanito arrivò nel gennaio 2010 in prestito dal Verona e in una stagione e mezza fu l’autentico trascinatore degli umbri con 45 presenze e 21 reti (18 delle quali segnate in C1). Poi esplose a Verona dove storico fu un suo gol di testa a pesce, al 93’, contro la Juventus di Antonio Conte (era il 9 febbraio 2014, ndr), che vinceva al Bentegodi 0-2 e si vide raggiungere sul 2-2, all’ultimo respiro, proprio dalla rete di Juanito. Gomez che dall’arrivo di Vincenzo Torrente in panchina ha giocato solo due spezzoni di partita per via di un duro colpo al piede; contro il Rieti è pienamente recuperato e sarà sicuramente della partita.La cura Torrente ancora non ha dato i frutti sperati e i bianconeri vengono da un periodo nero che li vede lontani 3 mesi dall’ultima vittoria, il 6 novembre scorso, 1-2, in casa della Viterbese (senza considerare il risultato col Matera). Il che vuol dire che nelle ultime 12 partite la Sicula ne ha perse 8 e pareggiate 4, racimolando solo 4 punti, con una media bassissima di 0,333 a partita. Da quando è arrivato il mister campano, il 13 dicembre, ancora le cose non sono cambiate e siciliani hanno ottenuto soltanto 3 punti in 6 partite (3 pareggi e 3 sconfitte, eccezion fatta sempre alla gara con i lucani). A questo va ad aggiungersi un attacco sterile che con 18 reti segnate (4 delle quali ai ragazzini del Matera) è il secondo peggiore del girone (peggio ha fatto solo il Bisceglie con 12 gol, esclusi sempre i lucani); difesa nella norma con 26 gol subìti. Fuori casa sono 9 i gol segnati (4 dei quali ai giovanotti del Matera) e 13 quelli subìti.Una stagione sfortunata per i bianconeri che hanno avuto tantissimi giocatori infortunati. Francesco Ripa (rottura tendine d’Achille) e Mauro Bollino (lesione crociato ginocchio sinistro) staranno fuori per lungo tempo, Gomez ha superato solo ora i suoi acciacchi. Recuperati dai rispettivi malanni fisici anche Andrea D’Amico e Mattia Rossetti che sono arruolabili per la gara con il Rieti.Non ci sarà il portiere Pasquale Pane, squalificato per l’espulsione rimediata domenica scorsa nel match contro la Cavese (doppia ammonizione per aver commesso due falli da rigore). Al centro dell’attacco ci sarà sicuramente Luca Miracoli, il forte bomber arrivato nel mercato di gennaio, dal Brescia, a titolo temporaneo; nella prima parte di stagione, in B, non è mai sceso in campo per via della rottura del perone. È un ex pallino di Eziolino Capuano che l’anno scorso lo ha avuto alla Samb (30 gare totali e 10 gol segnati nella stagione passata). Contro la Cavese, nel giorno dell’esordio con la Sicula, ha segnato subito un gol.Il modulo preferito da Vincenzo Torrente è il 4-3-3, all’occorrenza anche 3-5-2 o 3-4-3. Il miglior marcatore in campionato dei siciliani è Sonny D’Angelo con 3 gol realizzati.