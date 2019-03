RIETI - Uno «show moda» è stato organizzato dal Centro di formazione professionale di Rieti dell’Istituzione formativa che ha voluto rendere protagonisti gli studenti del terzo anno del Corso operatore del benessere, indirizzo acconciatura.



Davide Lorenzini, direttore del Centro, ha aperto la giornata ringraziando le aziende presenti, che hanno stimolato gli allievi a dare il meglio di sé in pedana e reso l’incontro professionalmente significativo.



E' stata la docente Luciana D’Andrea a presentare in pedana i diversi lavori: shatush e balayage, meches effetto degradè e gold braid, torchon multicromatico e colori moda, tagli per lui e per lei.



Alla buona riuscita dell’iniziativa hanno collaborato anche gli esperti di acconciatura Azzurra Montiroli e Roberto Diamanti e per il settore estetica le docenti Paola Pennino e Sara Perotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA