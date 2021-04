Montegiorgio corsaro e il Rieti piomba in zona playout insieme a Vastese e Aprilia

RIETI - Classifica sempre più complicata per il Rieti: sembrava fatta ma la Cynthialbalonga rimonta e nel finale vince 2-1. I castellani conquistano così il terzo posto a tre punti dal Notaresco. Il Rieti va sempre più in basso, i 27 punti insieme a Vastese e Aprilia valgono l'ingresso in zona playout, visto il successo del Montegiorgio cha sale a quota 29..

Il big match Notaresco-Città di Campobasso valido per il primo posto è dei molisani. Vitali e Cogliati mettono ko il Notaresco: termina 1-2. Il Campobasso fa due vittorie su due contro gli abruzzesi e va a +5 proprio sui rossoblù.

Il Castelnuovo Vomano rimedia un duro ko con la Matese che si prende i tre punti fuori casa: è 0-1. I padroni di casa in crisi di risultati scendono al quarto posto mentre gli ospiti con tredici risultati utili consecutivi riescono a portarsi sempre più vicino alle big. Sconfitta anche per un’altra delle grandi: il Vastogirardi perde 0-1 con il Montegiorgio. I molisani non si allontanano dal quinto posto e gli ospiti escono dalla zona playout.

Piena di gol la sfida tra Tolentino e Aprilia: si conclude 2-2. La formazione cremisi si gode i suoi 31 punti ma ai laziali non basta il pareggio per allontanarsi dai piani bassi. Sfida molto equilibrata anche tra Real Giulianova e Pineto: è 2-2. Il pareggio non cambia le sorti per nessuna della che formazioni che restano entrambe in terzultima posizione.

Rinviata Porto Sant’Elpidio-Atletico terme Fiuggi su richiesta della società di casa per positività riportate nel gruppo squadra. Rinviata anche Recanatese-Olympia Agnonese per positività al Covid tra gli ospiti. Stessa sorte per al sfida Vastese-Castelfidardo per positività nel gruppo squadra dei padroni di casa.

La classifica

Città di Campobasso 50 (23 gare giocate)

Notaresco 45 (22)

Cynthialbalonga 42 (24)

Castelnuovo Vomano 41 (23)

Vastogirardi 35 (22)

Matese 34 (23)

Castelfidardo 33 (22)

Tolentino 31 (23)

Montegiorgio 29 (20)

Recanatese 29 (22)

Rieti 27 (23)

Vastaste 27 (20)

Aprilia 27 (23)

Fiuggi 20 (19)

Pineto 19 (16)

Real Giulianova 19 (23)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (18)

