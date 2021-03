Il Rieti pronto per Albano Laziale punta a bissare l'andata contro la Cynthialbalonga

RIETI - Turno infrasettimanale prima della sosta Pasquale per il Rieti, domani, 1° aprile, la trasferta sul campo della Cynthialbalonga (Albano Laziale, ore 15, arbitro Tighelle di Collegno). Le due formazioni si sono sfidate il 16 dicembre scorso: 3-2 per gli amarantocelesti che conquistarono così i primi tre punti stagionali e da quel momento iniziò il filotto di otto risultati utili consecutivi. In panchina c’era Campolo mentre ora tutto è affidato al reatino Raffaele Battisti. I castellani è in un ottimo momento, otto risultati senza sconfitte e nell’ultimo match ha fermato anche la capolista sul campo ospite. Sfida difficile per il Rieti in lenta ripartenza.

Domani in campo per la settima giornata di ritorno anche le altre squadre del girone F di serie D. Big match nei piani alti: al “Vincenzo Savini”, Notaresco e Città di Campobasso si contendono il primo posto. Anche se sono ancora molte le gare da giocare, è un passaggio assai importante per entrambe le formazioni. La sfida dell’andata terminò con un netto 3-1 in favore del Campobasso. Gli ospiti vengono da una brutta sconfitta con la Cynthialbalonga mentre i padroni di casa da una vittoria contro l’Aprilia. Il match sarà trasmesso anche su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Sfida da non perdere anche quella tra Castelnuovo Vomano e Matese. Tra le mura amiche, i neroverdi devono tenere saldo il terzo posto mentre la Matese cerca di avvicinarsi alle prime posizioni. Quest’ultima viene da ben dodici risultati utili consecutivi e non sarà una partita facile per gli abruzzesi. Vuole mantenere le prime posizioni anche il Vastogirardi nella sfida con il Montegiorgio. Ospiti non da sottovalutare che nei loro alti e bassi hanno fermato anche il Città di Campobasso (0-0). Il Tolentino aspetta l’arrivo dell’Aprilia: la formazione laziale vuole uscire dalla zona calda mente i cremisi con 30 punti sono a metà classifica. Attenzione anche al match nella zona calda della classifica tra Real Giulianova e Pineto: non sono ammessi passi falsi, entrambe a 18 punti vogliono lasciare il terzultimo posto.

Rinviata Porto Sant’Elpidio-Atletico terme Fiuggi su richiesta della società di casa per positività riportate nel gruppo squadra. Rinviata anche Recanatese-Olympia Agnonese per positività al Covid tra gli ospiti. Stessa sorte per al sfida Vastese-Castelfidardo per positività nel gruppo squadra dei padroni di casa.

La classifica

Città di Campobasso 47 (22 gare giocate)

Notaresco 45 (21)

Castelnuovo Vomano 41 (22)

Cynthialbalonga 39 (23)

Vastogirardi 35 (21)

Castelfidardo 33 (22)

Matese 31 (22)

Tolentino 30 (22)

Recanatese 29 (22)

Vastaste 27 (20)

Rieti 27 (22)

Montegiorgio 26 (19)

Aprilia 26 (22)

Fiuggi 20 (19)

Pineto 18 (15)

Real Giulianova 18 (22)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (18)

