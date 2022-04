Passo Corese torna al successo e rimane in vetta: Setteville Caserosse ko 0-3. Ultime 5 giornate decisive

RIETI - Il Passo Corese torna a vincere: sul campo del Setteville termina 0-3. Dopo tre sconfitte consecutive i coresini tornano sulla carreggiata giusta. A cinque gare dal termine la corsa al primo posto si divide insieme a Fiano Romano e Romula rispettivamente a -1 e -2.

La gara

Passo Corese che si presenta alla gara senza gli squalificati Italiano, Palma, Varsalona e capitan Filippi. Somma e Parrella infortunati.

Coresina che parte fortissima andando prima vicino al gol con Proietti e Barbetti poi sul terzo tentativo al 10’ Pecorari fa 1-0 grazie ad un delizioso assist di Ubertini. Ospiti che continuano a spingere, clamorose le occasioni fallite da Proietti e Mocerino. Ci prova anche Pecorari di testa ma la sfera di finisce di poco sopra la traversa. Passo Corese molto impreciso sotto porta.

La ripresa prosegue sempre sulle stesse corde del primo tempo, Passo Corese sempre in pieno dominio della partita. Al 15’ è Ubertini lanciato da Proietti che non sbaglia fissando il 2-0. Coresina che continua a spingere ma con poca precisione e cattiveria sotto porta. Altre occasioni si segnalano per Proietti e Mocerino poi il classe 2004 Tau appena entrato trova il gol del 3-0 ma viene annullato per fuorigioco. Nei minuti finali ancora Pecorari sigla la sua doppietta personale mettendo dentro il tris.

Le dichiarazioni

Mister Fabrizio Benigni: «Bravi ad approcciare la gara con la giusta determinazione, avevo detto ai ragazzi di non sottovalutarla e così è stato. Purtroppo abbiamo chiuso la partita solamente nel secondo tempo quando meritavamo di chiuderla nel primo ma ci sono state troppe imprecisioni sotto porta. Questa squadra sta facendo un campionato che nessuno si aspettava, i risultati delle ultime giornate hanno fatto parlare molti dandoci già per spacciati e finiti quando a oggi stiamo dando fastidio a squadre che in principio erano partite con ambizioni di vincere il campionato. Cerchiamo di pensare a noi e non concentrarci sulle parole».