Bf Sport espugna il campo del Setteville 2-1, parapiglia a fine gara. Gentili: «Risultato molto importante»

RIETI - La Bf Sport espugna nel finale il Setteville Caserosse: vittoria di misura per i gialloneri che passano 2-1 sul campo romano. La vittoria tiene i reatini tra le zone alte del girone, quinto posto con 33 punti insieme a Futbol Montesacro. Dieci punti di distacco dal Passo Corese capolista al termine della V giornata di ritorno.

La gara

Gara difficile su un campo stretto e in terra. Qualche difficoltà di approccio per gli ospiti che fanno fatica a trovare le misure: hanno la meglio i padroni di casa del Setteville che al 15’ passano in vantaggio. Il gol dà la scossa ai reatini che restano in partita, alzano la testa e sul finire di primo tempo trovano il pari con Cioffi su assist di Severoni.

La ripresa procede su un parziale equilibrio. Il Setteville lotta su ogni pallone così come non é da meno la Bf Sport. L’1-1 non si sblocca fino al 45’ quando Casciani sugli sviluppi di un corner è il più lesto a trovare il gol del vantaggio che ribalta le sorti del match. Il 2-1 allo scadere accende gli animi e pochi secondi dopo il triplice fischio su un parapiglia vengono espulsi Cioffi e il capitano del Setteville. Il parapiglia si risolve poco dopo.

Le dichiarazioni

Il tecnico giallonero Fabio Gentili: «È stato un buon test, loro sono una squadra che ha lottato su ogni pallone. Bisogna crescere di esperienza quando giochiamo su campo del genere ma sono contento. La vittoria è un risultato molto importante».