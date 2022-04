Amatrice poco cinica va ko 2-1 sul campo del Settebagni. Di Loreto: «Dovevamo chiuderla prima»

RIETI - Dopo quattro risultati utili consecutivi Amatrice va ko sul campo del Settebagni: termina 2-1, non basta il gol di Spadafora. I rossoblù non si smuovono dall’ottava posizione in classifica.

La gara

Amatrice approccia la gara nel migliore dei modi. Dopo un buon possesso palla e svariate occasioni per passare in vantaggio la sblocca Spadafora su deviazione nel finale della prima frazione. Nella ripresa dopo qualche occasione per gli ospiti il Settebagni la riprende: è 1-1 su punizione. Amatrice che cerca di riprenderla con Pirozzi ma sul più bello i padroni di casa rispondono presenti: un rinvio lungo dell’estremo difensore di casa arriva sui piedi di un attaccante biancorosso che dal limite dell’area di rigore batte Pantarotto. Nel finale i reatini recriminano un rigore non fischiato dal direttore di gara.

Le dichiarazioni

Il ds Mattia di Loreto: «Sono molto deluso dal risultato, mi aspettavo una reazione diversa dopo il loro pareggio. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo sprecato troppe occasioni e questo è il risultato. Mi aspetto una reazione già da domenica prossima».