RIETI - Paura tra gli abitanti di Campoloniano nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, per la presenza di un serpente in mezzo alla strada all'incrocio tra la Terminillese e via Francesco Palmegiani. I residenti hanno immediatamente allertato i carabinieri forestali che, intervenuti sul posto, dopo aver visto la foto scattata dal proprietario di un'attività commerciale adiacente alla zona dove è stato avvistato l'animale, hanno riconosciuto la specie: biscia e non vipera come si pensava in un primo momento.

Almeno altri due gli esemplari avvistati dai residenti della zona. A generare la presenza di tali specie animali, ha spiegato la Forestale, è la siccità di questi giorni «e la folta vegetazione che c'è in questo tratto di strada».

Non si capisce se quell'appezzamento di terreno è di proprietà del Comune o di un privato, sta di fatto che la pattuglia intervenuta sul posto consiglia a chi di dovere pulizia sui marciapiedi e nei fossi, così da scoraggiare tali specie di animali. A intervento concluso, i carabinieri hanno consigliato di sollecitare l'intervento dei vigili del fuoco qualora dovessero verificarsi tali presenze all'interno delle abitazioni.

Ultimo aggiornamento: 17:46

