I COMMENTI

IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Cannara

Parziali

ALTRI RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo casalingo per la Npc Fara in Sabina, che nella terza giornata di ritorno ha battuto la Sericap Cannara, 56-38 il finale. Vittoria che permette alla formazione sabina di restare appaiata alle migliori, in piena lotta playoff. Alta la posta in palio, con gli umbri a caccia di punti salvezza e l'Elfa decisa a non perdere il treno delle migliori. Partita giocata a ritmi bassi da entrambi le formazioni, con i padroni di casa che conducono nel punteggio dal primo minuto, sempre con venti lunghezze di vantaggio, con gli ospiti sempre pronti a ricucire lo strappo. La formazione sabina mette così in cassaforte altri due punti pesantissimi in classifica. Nella IV giornata la Npc Fara in Sabina farò visita alla Pallacanestro Perugia.Soddisfatto coach Colantoni, che commenta la prestazione dei suoi ragazzi: «Buona lucidità dei miei giocatori, non abbiamo permesso agli avversari di riavvicinarsi una volta raggiunto un vantaggio considerevole, abbiamo giocato con la testa una partita difficile ( anche se il risultato finale non lo direbbe ) con un punteggio basso dove la differenza è stata nei secondi tiri, che noi siamo riusciti ad effettuare grazie ai rimbalzi d'attacco».: Meschini, Fuligni 2, Cernic 16, Granata ne, Celani ne, Pretto 10, Rotaru ne, Godoy 6, Salamone F. 7, Salamone G. 12, Duranovic 3. All. Colantoni: Falsinotti ne, Capezzali 13, Venturi 12, Vignoli, Alcidi 5, Lixi 2, Santangelo, Battistelli 2, Proietti, Casciola 2, Balani 2.: 20-10, 11-10, 7-9, 18-9.(Fonte BasketMarche.com )Favl Basket Viterbo - Interamna Basket Terni 81 - 77Virtus Basket Terni - Basket Spello Sioux 70 - 58Pallacanestro Giromondo Spoleto - Basket Assisi 71 - 68Uisp Palazzetto Perugia - Deruta Basket 67 - 61Pallacanestro Ellera - Basket Passignano 78 - 55Basket Gubbio - Atomika Basket Spoleto 70 - 45Pallacanestro Ellera 30Basket Spello Sioux 30Virtus Basket Terni 22Uisp Palazzetto Perugia 20Interamna Basket Terni 18Basket Gubbio 18Npc Fara in Sabina 18Atomika Basket Spoleto 18Favl Basket Viterbo 18Basket Assisi 16Pallacanestro Perugia 14Pallacanestro Giromondo Spoleto 10Basket Passignano 8Sericap Cannara 8Deruta Basket 4