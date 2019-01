IL TABELLINO

Fara in Sabina

Spello

Parziali

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Primo impegno nel 2019 per la Npc Fara in Sabina, sconfitta 57-77, contro la capolista del campionato, la Basket Spello Sioux.Al PalaSport di Passo Corese, nell'ultima gara del girone d'andata passano gli umbri, vera forza del torneo, con 13 vittorie e una sola sconfitta, è la candidata al salto di categoria.I padroni di casa reggono bene l'impatto con Spello, a metà del secondo quarto, i padroni di casa conducono 34 - 20, poi due ingenuità difensive dell'Elfa costano ben 5 punti agli uomini di Colantoni, che per rimediare ai danni inserisce il doppio play, ma Spello non trova particolari difficoltà e realizza un parziale di 7-2. Il primo tempo che si chiude così, 36-32 per i padroni di casa.Nella ripresa Spello chiude virtualmente la gara, difesa a zona che manda in difficoltà i sabini, tanto che la terza frazione si chiude 26-7 per la capolista. Nell'ultimo quarto c'è la reazione della Npc Fara, che tenta di ricucire lo strappo, il match termina 57-77. Con questa vittoria, Spello si laurea campione d'inverno, mentre la formazione sabina rimane in posizioni di classifica tranquille.Nel dopo gara coach Colantoni analizza così la partita: «Sono molto soddisfatto dei primi 17 minuti dove contro la difesa a uomo, siamo riusciti a lavorare solo con questa in un mese di lavoro insieme, abbiamo messo sotto la capolista con anche 14 punti di scarto. Ma non sono rimasto contento, anche mettendo in conto di non essere preparati per attaccare una zona come la 3-2, dell'approccio mentale che abbiamo avuto alla prima difficoltà dobbiamo imparare ad usare di più la testa in determinate circostanze. Ora sguardo rivolto alla prossima in casa contro Assisi che se è vero che è una squadra più alla nostra portata è anche vero che è sempre una squadra ostica da affrontare e per di più è sopra a noi in classifica».: Meschini 4, Fuligni 2, Cernic 14, Granata 5, Celani ne, Mohamed, Pretto 8, Godoy 4, Salamone F. 5, Salamone G. 4, Duranovic 6, Botaro, Granata 5. All. Colantoni: Siena 12, Finauro D. 9, Finauro L. 20, Capezzali 1, Momi 6, Pambuffetti 11, Savoia 9, Berazzi 2, Silvestri 3, Venanzi 4, Bitocchi, Del Bianco. All. Felicetti (Fonte BasketMarche): 17-17, 19-15, 7-26, 14-19.Favl Basket Viterbo Pallacanestro Perugia 69 - 61Interamna Basket Terni Pallacanestro Giromondo Spoleto 81 - 44Pallacanestro Ellera Deruta Basket 120 - 57Uisp Palazzetto Perugia Virtus Basket Terni 68 - 58Atomika Basket Spoleto Basket Passignano 58 - 52Basket Gubbio Sericap Cannara 74 - 68Basket Spello Sioux 26Pallacanestro Ellera 24Virtus Basket Terni 18Uisp Palazzetto Perugia 16Atomika Basket Spoleto 16Basket Assisi 16Interamna Basket Terni 14Basket Gubbio 14Favl Basket Viterbo 14Pallacanestro Perugia 14Npc Fara in Sabina 12Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Sericap Cannara 8Basket Passignano 6Deruta Basket 4