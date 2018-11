IL TABELLINO

RIETI - Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Npc Fara in Sabina, i coresini di coach De Luca escono infatti sconfitti dal campo della Favl Viterbo. L'Elfa nonostante la sconfitta rimane comunque in una posizione di classifica tranquilla, con sei punti in classifica, insieme ad altre tre formazioni.Nel match contro i viterbesi, c'è stato un sostanziale equilibrio, con le due squadre sempre punto a punto, con nessuna delle due formazioni che è riuscita a prendere il largo nel primo tempo, all'intervallo il punteggio è sul 34-31. Al rientro Viterbo, grazie ad un super Tola allunga sui sabini, portandosi al termine della terza frazione di gioco sul più 9. Nell'ultimo quarto l'Elfa tenta di ricucire lo strappo, grazie ad una buona intensità difensiva, mettendo difficoltà Viterbo, che negli ultimi minuti reagisce e consolida il secondo successo in questo campionato, chiudendo la partita, 75-64. Tra le file dei coresini molto bene capitan Pretto, autore di 22 punti e sempre più leader dei suoi, e Godoy, entrambi autori di una buona prova.A fine gara, con un pizzico di rammarico patron Foroni commenta così la sconfitta: «Una trasferta questa viterbese che con qualche accorgimento in più si sarebbe potuta portare a casa, adesso dobbiamo concentrarci su Gubbio, dove speriamo possa debuttare il nuovo arrivato, un pivot classe 2000, Koca Duranovic».: Tola 27, D'Agostino 14, Petricca 9, Trotto 4, Bertini, Rastrelli 1, Bernini, Piacentini 11, Porrone 9, Pietrella, Berto. All. Montorsi: Meschini, Fuligni 5, Cernic 8, Granata, Celani 6, Mohamed Hassan 3, Godoy Portillo 12, Rotaru ne, Pretto 22, Salamone F. 6, Salamone G. 2. All. De Luca: 17-17, 17-14, 22-14, 19-19.(Fonte BasketMarche)Pallacanestro Perugia Virtus Basket Terni 71 - 67Sericap Cannara Basket Spello Sioux 50 - 61Interamna Basket Terni Pallacanestro Ellera 61 - 73Deruta Basket Basket Assisi 80 - 76 dtsAtomika Basket Spoleto Uisp Palazzetto Perugia 54 - 59Basket Passignano Pallacanestro Giromondo Spoleto 52 - 59Pallacanestro Ellera 12Basket Spello Sioux 12Virtus Basket Terni 8Interamna Basket Terni 8Uisp Palazzetto Perugia 8Basket Gubbio 8Atomika Basket Spoleto 8Pallacanestro Giromondo Spoleto 6Npc Fara in Sabina 6Basket Assisi 6Sericap Cannara 6Favl Basket Viterbo 4Pallacanestro Perugia 2Deruta Basket 2Basket Passignano 0