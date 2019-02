I COMMENTI

IL TABELLINO

Basket Gubbio

Npc Fara Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI, VIII RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sconfitta per la Npc Fara in Sabina, che perde la sfida d'alta classifica, contro il Basket Gubbio, termina infatti 73-56. Gli umbri raggiungono così l'Elfa al quarto posto, per la formazione sabina è il secondo stop consecutivo, dopo la beffa casalinga della scorsa settimana contro Viterbo, riuscita nell'impresa di fermare a sei, la striscia di vittorie consecutive per i ragazzi di Colantoni.A Gubbio, gli ospiti partono bene, giocando una buona partita fino al terzo quarto, con le squadre sempre vicine nel punteggio, e l'Elfa che non riesce a dare lo strappo decisivo per conseguire la vittoria. Nel quarto periodo arriva la svolta del match: c'è la reazione dei padroni di casa, mentre la Npc Fara in Sabina fatica a trovare le vie del canestro, e Gubbio realizza così il parziale decisivo, strappando così i due punti ai sabini.Decisiva la quarta frazione come commenta coach Colantoni: «Nell'ultimo quarto black out totale, non riuscivamo a fare canestro nonostante i tentativi effettuati dopo una buona circolazione di palla, questo oltre a qualche pallone perso di troppo, hanno fatto sì che gli avversari andassero in contropiede per scavare quel divario che hanno mantenuto fino alla fine. Abbiamo commesso l'errore di incaponirci con delle soluzioni offensive che non hanno pagato come solito attaccando troppo perimetralmente, invece di cercare il compagno più vicino al canestro, inoltre chi di solito ha una buona percentuale ieri aveva le polveri bagnate. Niente è compromesso ed anche se siamo in emergenza faremo di tutto per vincere quelle partite che mancano di qui alla fine per raggiungere i playoff a partire da domenica prossima quando affronteremo una delle due regine del campionato, Ellera ».: Monacelli 13, Fiorucci 4, Reggiani 7, Iandoli 13, Pierotti 4, Maurizi 13, Berettoni ne, Pettinacci 9, Tironzelli 10, Cesari, Agostinelli, Benedetti ne. All. Spogli: Meschini 5, Cernic, Granata 8, Celani, Pretto 18, Rotaru, Godoy 2, Salamone F. 8, Salamone G. 15. All. Colantoni: 15-20; 13-10; 20-16; 25-10 (Fonte BasketMarche)Atomika Basket Spoleto - Pallacanestro Giromondo Spoleto 58 - 47Pallacanestro Perugia - Basket Spello Sioux 58 - 57Interamna Basket Terni - Deruta Basket 93 - 52Sericap Cannara - Basket Assisi 57 - 52Favl Basket Viterbo - Uisp Palazzetto Perugia 63 - 64Basket Passignano - Virtus Basket Terni 72 - 70Basket Spello Sioux 38Pallacanestro Ellera 36Virtus Basket Terni 30Basket Gubbio 24Uisp Palazzetto Perugia 24Npc Fara in Sabina 24Atomika Basket Spoleto 24Interamna Basket Terni 22Favl Basket Viterbo 20Basket Assisi 18Pallacanestro Giromondo Spoleto 16Pallacanestro Perugia 16Basket Passignano 12Sericap Cannara 12Deruta Basket 4