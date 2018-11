IL TABELLINO

Fara in Sabina

Gubbio

Parziali

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una combattiva Npc Fara in Sabina cede soltanto al supplementare, contro il Basket Gubbio, che al Palasport di Passo Corese vince 72-73, si tratta della terza sconfitta consecutiva per i coresini, che restano in decima posizione con sei punti.Parte bene la formazione sabina, che fin dalle battute iniziali dimostra di essere in partita, l'Elfa trova canestri importanti e regge in difesa, chiudendo così il primo tempo avanti di 5 lunghezze, 41-36. Nel terzo quarto, gli ospiti trovano con più facilità le vie del canestro, rifilando un pesante parziale a Pretto e compagni, bravi però nell'ultimo quarto a ristabilire la parità, grazie ad una difesa ben organizzata che limita le giocate avversarie. Il match si decide soltanto ai supplementari, ultimi minuti di partita infuocati, con i padroni di casa che reclamano per l'arbitraggio, decisive alcune decisioni arbitrali assunte contro l'Elfa, che fino a qualche secondo dal termine aveva in pugno l'overtime, con Pretto che porta i suoi sul più 2, dando l'illusione della vittoria. A 7'' dal termine, coach Spogli chiama time out per costruire l'ultimo attacco, al rientro in campo Pettinacci trova la tripla del sorpasso che ribalta il risultato, mancano 67 centesimi e Pretto tenta il tiro della disperazione, che termina fuori.Finale reso ancor più amaro dalla decisione di coach De Luca, che nel dopo gara ha rassegnato le dimissioni, ora la società è alla ricerca di un sostituto, intanto il presidente Foroni commenta così questa situazione: «Ci dispiace moltissimo, abbiamo considerato coach Pancho De Luca un punto fermo di questo progetto e continuiamo a farlo. Dovremmo far fronte quanto prima a questo problema perché non avremmo mai e poi mai pensato di dover cercare un suo sostituto».Prossimo impegno per i farensi giovedì sera, turno infrasettimanale che vedrà l'Elfa far visita alla capolista Spello, sperando di poter contare anche sul nuovo tesserato Dukanovic.: Meschini 6, Fuligni 4, Cernic 15, Granata ne, Celani, Mohamed, Godoy 9, Rotariu ne, Pretto 14, Salamone F. 8, Salamone G. 16. All. De Luca: Monacelli 15, Venturi 9, Fiorucci, Reggiani 23, Iandoli 5, Pierotti, Berettoni ne, Pettinacci 7, Tironzelli 12, Agostinelli 2, Benedetti ne. All. Spogli: 23-19, 18-17, 5-15, 18-13, 8-9. (Fonte Basket Marche)Pallacanestro Giromondo Spoleto Atomika Basket Spoleto 57 - 59Basket Spello Sioux Pallacanestro Perugia 83 - 45Deruta Basket Interamna Basket Terni 64 - 73Basket Assisi Sericap Cannara 77 - 62Uisp Palazzetto Perugia Favl Basket Viterbo 75 - 54Virtus Basket Terni Basket Passignano 91 - 62Basket Spello Sioux 14Pallacanestro Ellera 12Virtus Basket Terni 10Interamna Basket Terni 10Uisp Palazzetto Perugia 10Basket Gubbio 10Atomika Basket Spoleto 10Basket Assisi 8Pallacanestro Giromondo Spoleto 6Npc Fara in Sabina 6Sericap Cannara 6Favl Basket Viterbo 4Pallacanestro Perugia 2Deruta Basket 2Basket Passignano 0