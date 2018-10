IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Pallacanestro Perugia

Parziali

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npc Fara in Sabina ottiene il secondo successo in campionato, e lo fa tra le mure amiche, battendo la Pallacanestro Perugia, 56 - 50, salendo così a quota 4, e posizionandosi in acque tranquille, nel centro della classifica.Una sfida dai due volti, infatti quella disputata domenica nell'impianto di Passo Corese, è stata una partita contratta e di certo non bellissima, che ha visto l'Elfa di Marronaro di coach De Luca prima guadagnare un cospicuo vantaggio nei primi due quarti, mentre nel terzo quarto gli ospiti rientrano, portandosi in testa nel punteggio, ma è negli ultimi minuti della partita, che i coresini hanno una vera e propria reazione, guidati dal solito Pretto, autore di 12 punti, e da Gabriele Salomone, entrambi protagonisti della rimonta, fondamentale Meschini che con la sua bomba nel finale, apre la strada del successo per la Npc Fara in Sabina.Giusto il tempo di godersi il secondo sigillo, che si torna subito in campo, infatti questa sera è in programma la V giornata del campionato di Serie D Umbro, con i ragazzi di De Luca impegnati in trasferta, dove sono ancora a secco di vittorie, di fronte ci sarà il fanalino di coda, il Basket Passignano, che farà di tutto per conquistare i primi due punti della stagione. Palla a due alle 21, al Palasport di Passignano sul Trasimeno.: Meschini 13, De Pascalis, Fuligni 7, Cernic 9, Granata ne, Celani ne, Mohamed ne, Godoy 2, Rotaru, Pretto 12, Salamone F. 2, Salamone G. 11. All. De Luca: Ercoli 4, Veschi, Focaia, Nicolini 5, Mattaioli 2, Buttiglia 3, Monti 12, Tondini 8, Sartori 2, Grande 2, Iachettini 4, Tonzani 8. All. Meucci: 11-9, 14-11, 11-20, 20-10.Basket Gubbio - Favl Basket Viterbo 73 - 69Basket Spello Sioux - Interamna Basket Terni da disputarePolisportiva Ellera - Atomika Basket Spoleto 83 - 58Pallacanestro Giromondo Spoleto - Deruta Basket 62 - 42Virtus Basket Terni - Basket Assisi 91 - 66Uisp Palazzetto Perugia -Sericap Cannara 51 - 57Polisportiva Ellera 8Basket Gubbio 6Basket Spello Sioux 6Atomika Basket Spoleto 6Basket Assisi 6Interamna Basket Terni 4Virtus Basket Terni 4Npc Fara in Sabina 4Sericap Cannara 4Pallacanestro Giromondo Spoleto 2Uisp Palazzetto Perugia 2Favl Basket Viterbo 2Pallacanestro Perugia 0Deruta Basket 0Basket Passignano 0