IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Virtus Bk Terni

Parziali

ALTRI RISULTATI, XIV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nel penultimo impegno della stagione regolare arriva una sconfitta per la Npc Fara in Sabina, che cede alla Virtus Bk Terni 70-78, nonostante il ko, la formazione sabina centra la qualificazione ai playoff con un turno d'anticipo.Un impegno ostico per l'Elfa già dalla vigilia, al Palasport di Passo Corese passa la terza forza del torneo, sempre avanti nel punteggio, in grado di dare già dalla prima frazione l'allungo decisivo. Grande soddisfazione per la società sabina per il raggiungimento del traguardo, impensabile dopo l'esonero dopo il cambio in panchina e reso possibile grazie all'apporto di coach Colantoni. Nel weekend a Spello, c'è l'ultima gara di stagione regolare, l'unica nota negativa è l'infortunio di capitan Pretto, che non potrà aiutare i compagni in vista dei playoff.Sull'ultima gara coach Colantoni afferma: «Una partita che sul piano del risultato non aveva niente da dire, giocata però bene e con concentrazione da tutte due le compagini. Era difficile per noi a ranghi ridotti contrastare una corazzata come quella della Virtus Terni e se non fosse stato per un paio di episodi finali negativi per noi, avremmo pure potuto vincere. Più dell'analisi della gara vorrei però ringraziare i miei giocatori, su tutti Tommaso Pretto che non potrà terminare il campionato per un infortunio, per il raggiungimento dell'obiettivo playoff che all'inizio sembrava un sogno. Sì sono sempre allenati con impegno e serietà anche quando siamo rimasti in pochi per i capricci di qualcun'altro che non fa più parte del roster e che ha dato indicazioni alla società su chi contare per il prossimo anno».: Meschini 2, Cipolloni, Cernic 2, Huola R. ne, Huola M. ne, Godoy 22, Roraru ne, Truksin 17, Salamone F. 11, Salamone G. 16, Cristofano ne, Giustini ne. All. Colantoni: Parretta 12, Scodellaro 4, Foiano 5, Passari, Van Wijngaarden 22, Manuzzi 8, Rinaldi 7, Adeosun 4, Arra 4, Menicucci 2, Paluelli 10. All. Pasqualini ( Fonte BasketMarche.com ): 14-22, 18-19, 15-18, 23-19.(Fonte BasketMarche.com )Atomika Basket Spoleto - Pallacanestro Perugia 53 - 55Npc Fara in Sabina - Virtus Basket Terni 70 - 78Favl Basket Viterbo - Sericap Cannara 63 - 67Pallacanestro Ellera - Basket Assisi 95 - 78Uisp Palazzetto Perugia - Pallacanestro Giromondo Spoleto 58 - 59Interamna Basket Terni - Basket Passignano 66 - 42Basket Gubbio - Deruta Basket 76 - 46Pallacanestro Ellera 46Basket Spello Sioux 44Virtus Basket Terni 36Basket Gubbio 30Uisp Palazzetto Perugia 30Atomika Basket Spoleto 30Interamna Basket Terni 28Npc Fara in Sabina 26Basket Assisi 26Sericap Cannara 24Pallacanestro Giromondo Spoleto 22Favl Basket Viterbo 22Pallacanestro Perugia 22Basket Passignano 14Deruta Basket 4