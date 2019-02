I COMMENTI

Npc Fara in Sabina

REITI - La Npc Fara in Sabina centra il quinto successo consecutivo, che permette alla formazione sabina di restare nelle prime posizioni della classifica. Al PalaSport di Passo Corese contro il Basket Passignano termina 55-50, gli uomini di Colantoni volano così in quarta posizione. Gara sulla carta facile per l'Elfa, contro un avversario penultimo in classifica, che comunque riesce a fare la propria partita su un campo difficile. Avvio importante per i padroni di casa, che controllano la gara, andando all'intervallo avanti di 10 lunghezze. Al rientro la formazione coresina chiude la pratica, toccando il massimo vantaggio di 18 punti. Sul finale c'è la reazione degli ospiti, bravi a rifarsi sotto, ma ormai è troppo tardi, e l'Elfa mette in cassaforte altri due punti. Nel weekend si torna in trasferta, avversaria l'Atomika Spoleto.Sulla vittoria e sulla prestazione dei suoi ragazzi coach Colantoni afferma: «Sono felice del risultato che ci mantiene in corsa per i playoff però non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che ha giocato una partita con troppa sufficienza senza esprimere il 100% del proprio potenziale. Abbiamo giocato con il freno a mano tirato e questo non mi piace, se vogliamo meritare di stare tra le prime dobbiamo assolutamente affrontare qualsiasi partita con il massimo impegno ignorando la posizione in classifica degli avversari che andiamo ad incontrare».: Meschini 2, Cernic 7, Godoy 8, Celani ne, Pretto 16, Rotaru, Salamone F. 12, Salamone G. 4, Duranovic 6. All. Colantoni (Fonte BasketMarche.com)Pallacanestro Giromondo Spoleto - Sericap Cannara 63 - 71Pallacanestro Ellera - Favl Basket Viterbo 107 - 90Virtus Basket Terni - Deruta Basket 66 - 58Basket Spello Sioux - Basket Assisi 80 - 60Uisp Palazzetto Perugia - Pallacanestro Perugia da disputareBasket Gubbio Interamna - Basket Terni 78 - 71 dtsBasket Spello Sioux 34Pallacanestro Ellera 32Virtus Basket Terni 26Uisp Palazzetto Perugia 22Basket Gubbio 22Npc Fara in Sabina 22Atomika Basket Spoleto 20Interamna Basket Terni 18Favl Basket Viterbo 18Basket Assisi 16Pallacanestro Perugia 14Pallacanestro Giromondo Spoleto 12Sericap Cannara 10Basket Passignano 8Deruta Basket 4