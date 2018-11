RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Turno infrasettimanale in Serie D, che non vedrà in campo la Npc Fara in Sabina, costretta al riposo, infatti stasera era prevista la sfida con La Foresta, formazione che si è ritirata ai nastri di partenza.Mercoledì di riposo dunque per la formazione di patron Foroni, ancora alla caccia del nuovo coach, dopo l'addio di De Luca, nel prossimo impegno contro Terni nel weekend si va nuovamente verso la soluzione interna con Labate in panchina.In ottica mercato è arrivato Dukanovic, che per problematiche legate al tesseramento non è ancora sceso in campo. In classifica l'Elfa si trova in undicesima posizione, raggiunta dalla Favl Viterbo e dalla Pallacanestro Perugia, due dirette concorrenti entrambe vittoriose nell'ultimo turno.Atomika Basket Spoleto - Virtus Basket Terni 70 - 73Favl Basket Viterbo - Pallacanestro Giromondo Spoleto 87 - 67Pallacanestro Ellera - Npc Fara in Sabina 102 - 64Sericap Cannara - Deruta Basket 59 - 57Pallacanestro Perugia - Basket Assisi 70 - 66Basket Passignano - Basket Spello Sioux 51 - 66Basket Gubbio - Uisp Palazzetto Perugia 72 - 59Basket Spello Sioux 18Pallacanestro Ellera 14Virtus Basket Terni 12Basket Gubbio 12Interamna Basket Terni 10Uisp Palazzetto Perugia 10Atomika Basket Spoleto 10Basket Assisi 8Sericap Cannara 8Pallacanestro Giromondo Spoleto 6Npc Fara in Sabina 6Favl Basket Viterbo 6Pallacanestro Perugia 4Deruta Basket 2Basket Passignano 0