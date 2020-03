BABADOOK FORESTA

RIETI - Tour de force per le reatine in serie D, tutte sconfitte nel weekend, sono pronte a tornare in campo per il turno infrasettimanale. Contigliano dopo lo stop casalingo andrà a caccia del riscatto nel derby di Rieti contro Babadook Foresta, che ad Assisi ha ottenuto ottime risposte in vista della stracittadina. Altro impegno intanto per Fara in Sabina, attesa dalla sfida con Viterbo.Prova d'orgoglio per Babadook Foresta, coach Boldini e i suoi si rimboccano le mani, sfornando così una prestazione d'altissimo livello ad Assisi: sul campo della capolista termina 76-68. Con solo sei uomini a disposizione la compagine di Boldini non si arrende e sfiora l'impresa: capitan Colantoni, Pitoni e Annibaldi guidano i gialloneri in attacco e con le ottime prove dei giovani Formichetti, Di Battista e Sornoza, gli ospiti mantengono il risultato in bilico fino al quarantesimo. Il tecnico Boldini, commenta così la prova dei suoi:«Essere contenti dopo una sconfitta è strano, ma quando si affronta la trasferta in casa della capolista con solo 6 uomini e uscire dal campo tra i complimenti degli avversari, con la certezza di aver dato tutto, non si può non esserlo. Già l'ho detto ai ragazzi, sono orgoglioso di quello che hanno fatto, sfiorando l'impresa e tenendo il risultato sempre in bilico. Tutto questo con un solo lungo, non di ruolo, nonché capitano e vera anima della squadra, Andrea Colantoni, in campo 40 minuti e tre ragazzi non ancora diciottenni. Il mio rammarico è non essere riuscito a far capire a tutti i ragazzi, che solo con questo spirito si crea un gruppo e si costruisce qualcosa di importante, ma non sempre si riesce a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge».: Sornoza 3, Colantoni 15, Pitoni 15, Annibaldi 16, Formichetti 11, Di Battista 8. All. BoldiniUn’altra battuta d’arresto per Contigliano, al PalaMartelli passa la Virtus Terni 63-70. Un momento non proprio esaltante per il Contigliano, abituato già dalla scorsa stagione ad un rendimento altissimo in casa, ma che può starci in un campionato così lungo e pieno d’insidie. Soprattutto quando lo stop non pregiudica nulla in chiave classifica: infatti il team di Franceschini è già comodamente dentro la zona playoff e mercoledì va al PalaCordoni per cercare di riconquistare il derby cittadino. La gara: match dai due volti quello con la Virtus, con i padroni di casa per tre quarti in partita, prima del crollo nell’ultimo periodo. Contigliano dimostra subito di potercela fare, disputa un buon avvio e chiude il primo tempo avanti di dieci lunghezze. Le conferme arrivano nella ripresa, con i padroni di casa che si mantengono avanti, prima dell’epilogo finale: Turani e compagni danno segnali di cedimento, merito anche di una Virtus brava a ribaltare il match, che prima riaggancia Contigliano e poi si dà alla fuga con un netto 13-27 di parziale.: Brandi 2, Festuccia 13, De Angelis E. 12, Petroni 6, Martellucci S.10, Cappellanti 15, Turani 5, Martellucci A., De Angelis M. ne, D’Angeli All. FranceschiniAnche Fara in Sabina sfiora l’impresa, con una gara di livello da filo da torcere all’altra corazzata del campionato Cannara, 69-76 il finale. La compagine sabina lotta e riesce ad impensierire gli umbri, grazie anche ai canestri dei gemelli Salomone, pagando però errori d’inesperienza nel finale, che aprono a Cannara le vie del successo. Coach Colantoni commenta così la prova dei suoi: «Un vero peccato. Siamo stati quasi sempre avanti nel punteggio giocando una buona pallacanestro. Purtroppo non abbiamo avuto continuità giocando veramente bene il primo e terzo quarto e abbastanza male il secondo e l'ultimo quarto. Dopo il buon vantaggio preso all'inizio la partita è stata giocata punto a punto fino a 1 e 27” dalla fine dell'incontro quando il coach di Cannara ha chiamato time out. Siamo rientrati in campo con possesso di palla e convinti di fare una buona azione d'attacco invece abbiamo perso tre palle consecutive mentre i nostri avversari le conseguenti tre palle recuperate le trasformavano in due canestri da tre punti.. Partita praticamente chiusa e poi qualche fallo a una manciata di secondi con conseguente gita in lunetta hanno fissato il punteggio. Da una parte sono contento di aver visto i miei giocatori lottare contro giocatori più esperti e di categoria, dall'altra sono dispiaciuto per come sono stati gestiti con immaturità gli ultimi possessi».: Ventra 7, Cernic 3, Lupi ne, Granata 10, Mando ne, Salamone F. 23, Salamone G. 20, Proietti 6. All. ColantoniEllera - Giromondo 89-82Atomika - Gubbio 83-68Città di Castello - Perugia 76-74Marsciano - Viterbo 85-83 dtsPassignano - Orvieto 59-73Assisi e Cannara 42Atomika 40Ellera 38Gubbio e Terni 34Contigliano 32Orvieto 20Babadook Foresta 18Perugia e Fara in Sabina 16Marsciano e Viterbo 14Giromondo e Città di Castello 10Passignano 2