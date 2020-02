BABADOOOK FORESTA

BASKET CONTIGLIANO

NPC FARA IN SABINA

RISULTATI, VIII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nell’ottava giornata di ritorno di serie D, sorride solo la Npc Fara in Sabina travolgente tra le mura amiche contro Marsciano. Masticano amaro invece Babadook Foresta e Contigliano: una sconfitta in casa dall’Atomika Spoleto, l’altra ko sul campo della Uisp Perugia.Sconfitta di misura per Babadook Foresta, che tra le mure amiche cede di un soffio alla Atomika Spoleto, seconda forza del torneo. Al PalaCordoni termina 52-55 per gli ospiti di coach Peron, che passano nel finale e mettono in cassaforte altri due punti. La compagine di Boldini, nonostante la netta differenza in classifica, gioco ad armi pari contro gli umbri per tutto l'arco del match: dopo il 30-30 di metà gara, al rientro gli ospiti provano a mettere le mani avanti sulla partita, ma i gialloneri restano sempre in partita. I canestri di Colantoni e Di Battista tengono in corsa i reatini e grazie anche all'ottimo impatto dalla panchina, Castrucci e compagni rimangono aggrappati fino alle battute finali: i padroni di casa hanno anche la possibilità di invertire le sorti del match, ma Sornoza gestisce male un pallone chiave sul più bello e Spoleto strappa due punti al PalaCordoni.Il tecnico Boldini commenta così la prova dei suoi: «E' stata una partita equilibrata che non ha mai avuto un padrone. Potevamo approfittare di una partita non ai soliti livelli da parte di Spoleto e del suo fromboliere principale Petrucci ma abbiamo preferito farci del male da soli pagando a caro prezzo atteggiamenti assolutamente censurabili da parte di diversi giocatori della mia squadra. Per me è difficile parlare perché ho ancora molta rabbia in corpo e non riesco a trovare giustificazioni per ciò che è successo, ora sarà necessaria una decisa inversione di tendenza perché altrimenti si rischia grosso. Ringrazio solo i ragazzi che sono stati in campo e fino alla fine hanno dato tutto quello che avevano per la squadra a differenza di alcuni loro compagni».: Castrucci 4, Sornoza 1, Salari M. 8, Colantoni 11, Pitoni 7, Annibaldi 8, Formichetti, Salari L. 4, Di Battista 9, Grillo. All. BoldiniLontano dal PalaMartelli il Basket Contigliano rimedia un'altra sconfitta e sta volta è costretta ad arrendersi alla Uisp Perugia, 89-82 il punteggio finale. Nel capoluogo umbro Turani e compagni, nonostante una buona prestazione, non riscattano l'ultima uscita interna e cedono alla Uisp in una partita vera e combattuta fin dalle battute iniziali. Gli ospiti partono bene, veloci e in attacco guidati ancora una volta da Maurizio Petroni, alle prese con l'ennesima grande prova stagionale, che stavolta porta il bomber reatino a iscriversi a referto con 31 punti. Nel secondo quarto la compagine di Franceschini subisce la reazione degli ospiti e all'intervallo si va sul 40-41. Anche al rientro tra le due compagini regna l'equilibrio e il match si decide solo nell'ultimo quarto, che premia la gioventù dei padroni di casa, con Contigliano che subisce troppo in difesa e vede Perugia scappare verso il successo. Venerdì si torna al PalaMartelli, dove alle 21 arriverà la Virtus Terni, diretta concorrente del team di Franceschini.: Brandi, Pontillo, De Angelis E. 24, Petroni 31, Martellucci 4, Cappellanti 16, Turani 2, Fantini, Seri 3, Martellucci, De Angelis M. 2, D'Angeli. All. FranceschiniVittoria schiacciante per Fara in Sabina che domina Marsciano con un netto 94-58 finale. La compagine di Luca Colantoni gira alla perfezione e contro Marsciano non c'è stata praticamente mai storia: Cernic chiude con 25 punti, altri quattro chiudono in doppia cifra, per una formazione scesa in campo con solo 7 uomini a disposizione del tecnico reatino, che ribalta i favori del pronostico e porta i suoi a quota 16 punti.Coach Colantoni commenta così la prova dei suoi:«Non potevamo perdere e questa consapevolezza credevo che creasse tensione e paura di sbagliare, ma fortunatamente non è stato così. Nonostante avessi solo 7 uomini a referto, abbiamo giocato benissimo e tutto quello preparato in settimana è stato eseguito benissimo. Il risultato: la miglior prestazione in attacco da quando sono alla guida di Fara, partita condotta dal primo minuto per poi dilagare nel finale. Sono veramente soddisfatto, ora dobbiamo cercare di impesierire il Cannara, vera forza e rivelazione del campionato».: Fara in Sabina: Cernic 25, Lupi, Granata 19, Mando King, Salamone F. 17, Salamone G. 21, Proietti 12. All. ColantoniFavl Basket Viterbo - Pallacanestro Ellera 63 - 97Virtus Basket Terni - Basket Assisi 61 - 50Pallacanestro Giromondo Spoleto - Basket Passignano 88 - 76Basket Gubbio - Sericap Cannara 50 - 61Orvieto Basket - Città di Castello Basket 56 - 49Assisi e Cannara 40Atomika 38Ellera 36Gubbio 34Contigliano e Terni 32Babadook Foresta e Orvieto 18Perugia e Fara in Sabina 16Viterbo 14Marsciano 12Giromondo 10Città di Castello 8Passignano 4