RIETI - Nel turno infrasettimanale di serie D, Contigliano non da scampo a Viterbo e torna al successo tra le mura amiche. Il derby del PalaCordoni tra Babadook Foresta e Fara in Sabina, va agli ospiti che tornano al successo in trasferta.Nel confronto tra Babadook Foresta e Fara in Sabina hanno la meglio gli ospiti, che superano i gialloneri di 10 lunghezze. Nonostante le poche rotazioni a disposizione di Colantoni, la compagine sabina nell'arco dei quaranta minuti trova le vie del canestro con più continuità e già nel corso della seconda frazione prova il primo allungo. A metà gara c'è la reazione dei padroni di casa, capitan Colantoni e Annibaldi trovano i canestri della parità e si va all'intervallo lungo sul 29-30. Al rientro Fara in Sabina rimette immediatamente le mani avanti sul match, la compagine di Boldini gestisce male alcuni possessi, perdendo palloni preziosi e Fara chiude la terza frazione sul +3. L'ultimo quarto è di marca farense: Babadook Foresta paga l'uscita dal campo di Annibaldi, gli ospiti non stanno a guardare e i fratelli Salamone assieme a Granata chiudono la pratica.Luca Colantoni, tecnico di Fara: «Abbiamo affrontato una squadra che veniva da una vittoria importante contro Terni e quindi pienamente in forma, e dopo uno studio iniziale da parte dei due quintetti che ha prodotto un gioco lento e noioso (7-7 primo quarto) sono iniziate le schermaglie da ambo le parti con un gioco fluido e divertente con il punteggio sempre in equilibrio, nel terzo quarto abbiamo provato ad allungare di 4 o 5 punti ma Rieti riusciva ogni volta a riavvicinarsi. Nell’ultimo quarto finalmente abbiamo giocato bene su tutti i fronti e soprattutto in difesa, dove abbiamo concesso solo 46 punti, siamo stati quasi perfetti. Era la perfezione che chiedevo da quando abbiamo iniziato a preparare la partita. Ora ci aspetta una partita sulla carta difficile contro Ellera ma noi siamo pronti a vendere cara la pelle».: Castrucci, Sornoza 2, Proietti ne, Colantoni 12, Pitoni 5, Annibaldi 10, Di Fazi ne, Salari L., Di Battista 6, Grillo 1, Kader 4, Salari M. 6.: Ventra 6, Cernic 2, Lupi ne, Granata 13, Salamone F. 7, Salamone G. 12, Rotaru 6, Ottentoti ne, Proietti 10. All. ColantoniAncora una volta è tutto facile per il Basket Contigliano, che al PalaMartelli prima omaggia in grande stile Kobe Bryant e la piccola Gigi, per poi asfaltare Viterbo nel derby laziale. Nonostante Viterbo arrivi al PalaMartelli rimaneggiata, con solo sei giocatori a referto, non sfigura: Contigliano parte forte, toccando immediatamente il +15, ma gli ospiti reagiscono, arrivando a metà gara con un solo punto da recuperare, 39-38 all'intervallo. Al rientro però la partita cambia volto: Petroni con i suoi 31 punti, è tra i migliori realizzatori della serie D umbra, spacca in due la partita, De Angelis e Martellucci lo seguono e Contigliano può festeggiare l'ennesimo successo interno stagionale, che permette ai ragazzi di Franceschini di restare tra le prime della classe.: Brandi 4, Festuccia 5, Pontillo, De Angelis E. 20, Petroni 31, Martellucci 16, Cappellanti 5, Seri 8, Rossi 2, De Angelis M. All. FranceschiniBasket Assisi - Pallacanestro Giromondo Spoleto 74 - 71Sericap Cannara - Uisp Palazzetto Perugia 72 - 61Basket Passignano - Pallacanestro Ellera da disputareBasket Gubbio - Virtus Basket Terni 71 - 74Città di Castello Basket - Nestor Basket Marsciano 60 - 43Atomika Basket Spoleto - Orvieto Basket da disputareAssisi 36Cannara 34Atomika * 32Contigliano, Gubbio e Terni 30Ellera* 28Babadook Foresta 18Perugia, Fara in Sabina e Orvieto * 14Marsciano e Viterbo 10Città di Castello 8Giromondo 6Passignano * 2