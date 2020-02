BABADOOK FORESTA

BASKET CONTIGLIANO

NPC FARA IN SABINA

RIETI - Nella IV giornata di ritorno gioiscono le tre reatini di serie D: vola Babadook Foresta che batte anche Terni e convince. Stoica Contigliano, che con solo sette uomini a referto supera Marsciano, due punti fondamentali anche per Fara in Sabina. Domani, 5 febbraio, turno infrasettimanale: derby Babadook Foresta-Npc Fara in Sabina e Contigliano-Viterbo.Grande vittoria per i Babadook Foresta, che espugnano il campo della Virtus Terni, 69-51 e salgono in ottava posizione. Babadook passa a Terni, dopo aver sfoderato la miglior prestazione stagionale: grande prova del gruppo, ora in striscia di risultati positivi da diverse settimane, che nella sfida di Terni si aggrappa all'ottima prova di Matteo Salari, il migliore tra i suoi con 18 punti. Un buon momento per i gialloneri, che hanno iniziato al meglio il 2020, abbandonando la zona salvezza, ora restano in piena corsa playoff e coach Boldini si gode il momento:«Nel giro di una settimana abbiamo sfoderato la peggior prova stagionale e di sicuro la miglior prestazione del nostro campionato. Difesa attenta ed equilibrio nella gestione degli attacchi, oltre a carattere, determinazione e convinzione dei propri mezzi. Abbiamo concesso solo 51 punti a Terni, disputando un grande ultimo quarto e tutti hanno messo il proprio mattoncino per portare a casa una partita di straordinaria importanza».: Castrucci, Sornoza 2, Salari M. 18, Colantoni 10, Pitoni 2, Annibaldi 11, Di Fazi, Salari L. 6, Di Battista 4, Grillo 10, Kader 6. All. BoldiniSi riscatta Contigliano, che dimentica il passo falso interno ed espugna Marsciano, 75-51. La formazione di Franceschini, affronta la trasferta umbra a ranghi ridotti, ma in campo reagisce e cala una prestazione perfetta. Maurizio Petroni è il solito protagonista, guida i suoi con 30 punti, ma è ben supportato dal resto del gruppo, che vista l'emergenza contribuisce in maniera netta al raggiungimento della vittoria. In classifica sempre la stessa situazione, con la Turani e compagni a ridosso delle migliori.: Petroni 30, De Angelis E. 13, Cappellanti 12, Martellucci S. 7, Festuccia 11, Martellucci A. 2, De Angelis M. All. FranceschiniAltra vittoria interna per la Npc Fara in Sabina, che supera il fanalino di coda Passignano, 62-56. Vittoria preziosa in chiave classifica per la compagine sabina, che restano in acque tranquille, ma che non lascia soddisfatto coach Colantoni per il gioco espresso. Il tecnico commenta così la vittoria: «Partita difficile caratterizzata da errori dovuti al nervosismo, perché sapevamo di poter sbagliare. Siamo partiti bene, andando anche sul +20, ma poi sul 50-34 abbiamo smesso di giocare e Passignano si è fatta sotto fino al meno 3. Sono soddisfatto dei due punti ma non del gioco espresso, meglio in difesa che in attacco, dove ci siamo affidati troppo alle azioni individuali. Mercoledì a Rieti andiamo per prenderci i due punti, ma per farlo dobbiamo essere quasi perfetti».: Ventra 6, Cernic 7, Lupi ne, D'Agnolo 6, Granata 8, Fida ne, Salamone F. 8, Salamone G. 18, Rotaru ne, Proietti 9. All. ColantoniPallacanestro Giromondo Spoleto - Atomika Basket Spoleto 51 - 82Favl Basket Viterbo - Basket Assisi 65 - 86Uisp Palazzetto Perugia - Basket Gubbio 36 - 48Pallacanestro Ellera - Città di Castello Basket 86 - 55Orvieto Basket - Sericap Cannara 59 - 60Assisi 34Atomika e Cannara 32Gubbio 30Ellera, Terni e Contigliano 28Babadook Foresta 18Perugia e Orvieto 14Fara in Sabina 12Marsciano e Viterbo 10Giromondo e Città di Castello 6Passignano 2