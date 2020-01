Npc Fara in Sabina - Basket Contigliano 61-83

Npc Fara in Sabina

Basket Contigliano

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si apre con un successo il 2020 del Basket Contigliano, che batte in trasferta la Npc Fara in Sabina. Non si è disputata invece la sfida tra Babadook Foresta e Favl Viterbo, gialloneri che oltre alla sfida con Viterbo dovranno recuperare anche la gara contro Ellera.Chiude il girone d'andata con un successo il Basket Contigliano, corsara al PalaSport di Passo Corese 61-83, mettendo così in cassaforte l'undicesimo sigillo stagionale. Un successo fondamentale, che permette alla formazione di Franceschini di chiudere al giro di boa con 22 punti e in piena alta classifica, grazie anche alle grandi prove di Petroni e Cappellanti, autori di 25 e 14 punti. Proprio Carlo Cappellanti, sulla gara di domenica e sul momento della squadra: «Tornavamo dalla pausa natalizia, quindi era importante non farsi prendere dalla sprovista in un momento dell'anno, dove per ovvi motivi può esserci un calo fisico o perché alcune volte abbiamo sofferto in trasferta, quindi era importante confermarsi non solo come una squadra che vince in casa, ma che sa fare anche punti fuori. Abbiamo dato un'ottima risposta, contro una squadra che si è fatta valere e ci ha messo in difficoltà in diversi momenti, ma abbiamo reagito con un botta e risposta ogni volta che hanno provato a riavvicinarsi e siamo stati in controllo dall'inizio alla fine. La sensazione è quella che in ogni caso siamo una delle squadre che possono avere qualcosa da dire nel campionato e ci troviamo anche molto bene come squadra, se continuiamo a lavorare così potremmo dire la nostra fino alla fine - mentre sul progetto Basket Contigliano - Le basi sono state gettate per far si che sia solo un fuoco di paglia, cercando di coinvolgere tutti i membri della società ma anche tutte le persone che ruotano attorno al basket reatino e rispondono sempre bene. Di tutto questo ne beneficiamo anche noi giocatori, che facciamo parte di un progetto con le idee chiare e questo all'interno dello spogliatoio genera anche serenità».: Granata 10, Proietti 12, Rotaru, D'Agnolo 6, Ottentoti, Napoleoni 12, Salamone F. 11, Salamone G. 10, Lupi. All. Colantoni: Seri 6, Festuccia 9, Pontillo 2, De Angelis 4, Petroni 25, Turani 9, Martellucci A. 3, Martellucci S. 11, Seri S. 6, Cappellanti 14. All. FranceschiniVirtus Basket Terni - Pallacanestro Giromondo Spoleto 72 - 49Sericap Cannara - Pallacanestro Ellera 59 - 68Atomika Basket Spoleto - Basket Passignano 84 - 42Basket Assisi - Città di Castello Basket 83 - 45Basket Gubbio - Nestor Basket Marsciano 72 - 66Uisp Palazzetto Perugia - Orvieto Basket 69 - 55Assisi 26Atomika e Cannara 24Ellere *, Contigliano, Terni e Gubbio 22Perugia e Orvieto 12Babadook Foresta **, Marsciano e Viterbo* 10Fara in Sabina 8Giromondo 6Città di Castello 4Passignano 2