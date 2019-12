BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

NPC FARA IN SABINA

Npc Fara Sabina

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La XIII giornata si archivia con una sconfitta per Contigliano e Fara in Sabina, rinviata al 13 gennaio invece la sfida tra Babadook Foresta ed Ellera, non scese in campo per l'indisponibilità del campo di gioco dei reatini.Nel prossimo weekend ultimo turno prima della sosta natalizia, si tornerà in campo il 5 gennaio.Arriva un'altra sconfitta lontano dal PalaMartelli, contro l'Atomika Spoleto termina 72-59. Non bastano i 22 punti di un grande Petroni contro l'ostica Spoleto di Peron e degli altri reatini Petrucci, D'Aquilio e l'ex Livera, guidata dal protagonista di giornata Di Titta, autore di 37 punti. Con questo successo l'Atomika raggiunge la compagine di Franceschini a quota 18 punti, che venerdì tornerà tra le mura amiche, dove troverà di fronte la capolista Assisi. Sulla gara di Spoleto, Alessandro Martellucci commenta così la sconfitta: «È stata una partita molto tattica per entrambe le squadre, dal canto nostro avevamo preparato la gara per limitare al meglio Petrucci e Livera, i loro principali punti di riferimento, cosa che ci è riuscita egregiamente per tutta la partita. Loro sono stati bravi a non andare in confusione e a trovare la via del canestro con continuità, cosa che a noi è mancata e ha influito sul risultato. Questo stop ci lascia l'amaro in bocca ma ci spinge ad allenarci ancora più duramente e a prepararci al meglio per l'ultima gara prima della sosta ad Assisi - mentre sulla sua avventura nel Basket Contigliano - Conosco il progetto Contigliano dallo scorso anno e la cosa che mi ha impressionato di più è la grande passione con cui tutta la società lavora per permetterci di partecipare alla serie D. Oltre che una società, Contigliano è una grande famiglia che dal presidente ai giocatori lavora al massimo per rappresentare al meglio il paese, crescendo giorno dopo giorno».: Festuccia 5, Pontillo 2, De Angelis E. 11, Petroni 22, Martellucci S. 4, Cappellanti 10, Turani 2, Martellucci A. 3, De Angelis M., D'Angeli. All. FranceschiniNon sfigura la Npc Fara in Sabina che cade con onore di fronte la capolista Assisi, 50-59 il punteggio finale. Ottima prova difensiva della compagine di Colantoni, che tiene botta agli umbri per tutta la gara, cadendo dinanzi all'esperienza e la forza di Assisi solo nel finale. Mercoledì si torna in campo per il recupero della gara con l'Atomika Spoleto, mentre domenica c'è la sfida cruciale con Orvieto, prima della sosta natalizia. Sull'ultima gara coach Colantoni ammette:«Partita preparata durante la settimana lavorando sulla difesa, che ha funzionato, riuscendo a far fare solamente 59 punti ad Assisi. Purtroppo siamo in un periodo dove non facciamo mai canestro ed è difficile vincere realizzando 50 punti totali. In difesa non ci siamo risparmiati giocando dal punto di vista dell'intensità alla pari contro giocatori sicuramente più esperti e di categoria come quelli del Basket Assisi. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla per quanto riguarda impegno e determinazione».: Granata 4, Cernic 3, Proietti 7, Rotaru, D'Agnolo 8, Napoleoni 9, Salamone F. 8, Salamone G. 11, Lupi. All. ColantoniUisp Palazzetto Perugia - Favl Basket Viterbo 94 - 69Basket Gubbio - Basket Passignano 77 - 60Sericap Cannara - Città di Castello Basket 59 - 47Virtus Basket Terni - Nestor Basket Marsciano 64 - 41Orvieto Basket - Pallacanestro Giromondo Spoleto 58 - 44Assisi 24Cannara 22Gubbio 20Ellera, Atomika, Contigliano e Terni 18Perugia, Babadook Foresta, Viterbo e Orvieto 10Fara in Sabina e Marsciano 8Giromondo e Città di Castello 4Passignano 2