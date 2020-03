© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In serie D il derby spettacolo tra Babadook Foresta e Contigliano, vinto dai gialloneri, dello scorso 4 marzo è stato l’epilogo del campionato di serie D. Da ieri niente da fare, dopo alcuni tentennamenti il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha sancito la sospensione definitiva di tutti campionati regionali senior e giovanili per la stagione 2019/2020. Terminano così sul più bello i sogni di gloria delle tre reatine di serie D, protagoniste sin qui di un ottima stagione, che ha proiettato Contigliano, Babadook Foresta e Fara in Sabina in lizza per obiettivi importanti.La notizia è stata appresa immediatamente dal Basket Contigliano, artefice di una grande stagione, che tramite il dirigente Gianni Brunelli commenta così la sospensione: «Credo che sia la decisione più coerente e la scelta più logica da essere assunta, niente può essere di intralcio per il futuro del benessere dell’umanità, lo sport è una cosa meravigliosa che ti permette di condividere momenti di crescita personali e di gruppo, in questo momento dobbiamo essere tutti uniti per sconfiggere tutti insieme anche se distanti un avversario subdolo ed invisibile - afferma il direttore sportivo del club contiglianese - Ho rammarico per il Basket Contigliano è stata una grande stagione, giocatori e dirigenti hanno portato avanti con il massimo impegno il nostro progetto che comunque andrà sarà la base per il futuro del Basket Contigliano, dal punto di vista sportivo ringraziamo tutti sponsor, tifosi, giocatori, giornalisti e addetti ai lavori. Comunque oggi vinciamo tutti insieme questa partita #restiamoacasa per tornare ad alimentare la nostra passione».Stagione in crescendo anche per Babadook Foresta, con i gialloneri che in questa seconda parte di stagione si erano finalmente stabilizzati nella lotta per l'ottavo posto: «Condivido la scelta perché in questo momento le priorità sono altre ed è un prezzo troppo alto quello che si sta pagando a livello nazionale. L'augurio che si può fare è quello di tornare ad una certa normalità nel più breve tempo possibile, questo nella vita, prima che nel basket o nello sport in generale - dichiara il tecnico dei gialloneri, Massimiliano Boldini - Nessuno di noi soltanto un paio di mesi fa poteva immaginare che ci saremmo trovati a dover far a meno di gran parte delle cose che ci fanno vivere dandoci emozione ed il basket per me e tanti è una di queste. Che dire, c'è molta tristezza ed amarezza, ma la situazione che stiamo vivendo è estremamente seria e delicata».